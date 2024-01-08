Екскомандир 'Айдару' розкрив втрати України у війні з Росією

Євген Дикий повідомив, що в України стоїть задача тільки "винести" ворога зі своєї території, а не захоплювати його.

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Експерт розповів про втрати ЗСУ на війні / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий повідомив, що головне досягнення України у війні з Росією - це співвідношення втрат. При тому, що Україна навіть була у наступі, а Росія в обороні, втрати окупантів приблизно вдвічі-втричі більші.

"Це я по людях маю на увазі. По окремих видах техніки буває, що і до п’яти разів. Весь цей час ми воюємо меншою кількістю людей порівняно з ними. І це не тому що взагалі населення Росії більше за України. Постійно відбувається це пересмикування, що Росія більша. Вибачте, воює не площа, не порожня Сибір воює - воюють люди. Так от по населенню Росія більша за Україну десь в три-чотири рази всього лише. При тому, що в нас не стоїть задача окупувати Москву і дійти до Уралу. У нас стоїть задача тільки "винести" ворога зі своєї території", - розповів Дикий в інтерв’ю ТСН.

За словами військового, це співвідношення не є визначальним.

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"Визначальним є те, скільки людей кожна країна виставила на фронт. І тут питання виключно до нас. А чому ми весь цей час ми виставляємо на фронт менше людей, ніж вони?" - каже Євген Дикий

Ситуація на фронті: просування ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ утримують плацдарм на Херсонщині. 1 і 2 січня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Українські військові просунулись вперед на двох напрямках. Поблизу Авдіївки ЗСУ покращили тактичне положення поблизу Новобахмутівки, а на Запорізькому напрямку - змусили ворога покинути деякі позиції.

ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу. Журналісти видання Welt зазначають, що від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до окупованого Криму всього близько 60 кілометрів.

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