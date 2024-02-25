Які втрати України і чого чекати на фронті: головне з пресконференції Зеленського

Володимир Зеленський вперше назвав втрати України на війні, а також розповів про новий план Путіна.

https://glavred.net/ukraine/kakie-poteri-ukrainy-i-chego-zhdat-na-fronte-glavnoe-iz-press-konferencii-zelenskogo-10544897.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський на пресконференції / Колаж Главред, фото Офіс президента

Сьогодні, 25 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2024" за участю президента України Володимира Зеленського.

За результатами цього форуму глава держави Володимир Зеленський проводить пресконференцію.

Главред зібрав найважливіші заяви президента.

Втрати України на війні

За словами президента, кожна втрата українця у війні проти Росії - велика трагедія для України.

"Кожна людина - це великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. Не 300 тисяч, або 150 тисяч, як бреше Путін. Але кожна втрата - це велика втрата для нас. Росіяни - загинули 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в РФ - до 500 в сумі з пораненими. Українців - 31 тисяча. Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки пішло з поля бою", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні є безвісти загиблі, проте це число не буде озвучено.

Путін і його плани до 2030 року

Як заявив президент Зеленський, російський диктатор Володимир Путін будує плани щодо війни в Україні до 2030 року, проте з ним самим буде закінчено раніше.

У Зеленського запитали, чи готовий він до переговорів з Путіним для припинення війни. Однак, на думку президента, з людиною, яка вбиває своїх опонентів, неможливо вести переговори.

"Ми запропонуємо йому майданчик, де він зможе визнати, що програв війну. Чи програє Україна в цій війні? Я впевнений, що ні. У нас немає альтернативи не перемогти. Якщо Україна програє, то не буде нашого існування. Нам не підходить такий фінал. Всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад - точно матимуть великий вплив на його суспільство. Тоді він буде думати про внутрішню безпеку. Сьогодні Путін оперує планами і цифрами і говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли покінчити з ним раніше", - підкреслив він.

Ракети ATACMS для України

"З приводу ATACMS на 300 км. ви розумієте, що ми будемо з цим робити, і Росія розуміє. Я б відповів вам узагальнено, я перебуваю в позитиві від недавньої відповіді наших партнерів по цій зброї", - заявив він.

Допомога США Україні

За словами президента, альтернативи військовій допомозі від Сполучених Штатів немає, оскільки Україна не зможе знайти таку кількість зброї.

"Коли ми говоримо про американську допомогу, то ми повинні розуміти, що це питання не фінансового резерву, - це зброя. Ви розумієте, який буде результат - ми будемо ослаблені на полі бою. Півтора мільярда коштує система Patriot. Ви її не купите без США. Ось вам відповідь", - зазначив він.

При цьому президент додав, що Україна не зможе знайти альтернативу такій кількості зброї, яку дають Сполучені Штати.

"Чи можна посилити ППО без США? Ні. Те, що в світі є альтернативою - в малій кількості. Тому коли ми говоримо чи є альтернатива США, то гроші ми знайдемо, але ми не знайдемо такої кількості зброї", - підкреслив він.

Просування на фронті

Зараз перевага ворога зменшилася, але все ще суттєва - 1 до 7, каже президент.

"Нам потрібно знову прийти до того, коли у нас були контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. Тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми будемо або стояти, або втрачати по 150-100 метрів", - додав президент.

Мобілізація в Україні

"Що стосується закону (про мобілізацію, - ред?). Всі складнощі ви вже сказали - 3 тисячі поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі", - заявив президент.

Переломний рік у війні

"Перший рік - це просто виживання, було виживання. Ви знаєте, є речі, про які ніколи не згадується, але я вам скажу: ізольовані міста України з сотнями тисяч населення без їжі і води, це був жах. Це був страшний рік виживання. Вижили", - сказав президент.

Другий рік - рік стійкості

"Після першого року і зими. Напевно, стійкість. У всіх напрямках проявили. Захід об'єднався, збільшили виробництво техніки, і зростання ВВП", - пояснив глава держави.

"Третій рік - він переломний. Як я і сказав, рік виборів, розфокусування, викликів ззовні і зсередини. Це такий переломний рік. Тому в переломний рік нам потрібно і мужність і стійкість, щоб вижити. Від цього року залежатиме формат закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Макрон їде в Україну з новою допомогою для ЗСУ

"У нас нещодавно була зустріч з Емануелем (Макроном - ред). Мені здається, дуже хороший підписаний договір про гарантії безпеки. Я думаю, що будуть ще деякі деталі, про які ми домовилися. Але я б хотів, щоб вони йшли від нього", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна очікує візит Макрона, і зазначив, що вже скоро французький президент таки відвідає нашу країну.

Контрнаступ ЗСУ

У президента запитали, чи буде Україна робити ще один контрнаступ і як буде діяти в цьому випадку.

"Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знають плани української армії, тим швидше буде перемога і не очікуваний результат для росіян", - розповів Зеленський.

Водночас, він заявив, що план контрнаступу України у 2023 році, на жаль, був відомий росіянам ще до його початку.

"Скажу відверто, наші контрнаступальні дії в минулому році були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії. Точка", - сказав він.

Дивитися пресконференцію Володимира Зеленського:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.