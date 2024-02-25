"Зламаємо оборону РФ": Зеленський назвав, що кардинально змінить хід війни

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що може змінити ситуацію на полі бою кардинальним чином.
Як підкреслив він в ході прес-конференції у Києві, передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot може стати переломним моментом у війні.
Глава держави підкреслив, що якщо Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".
"Ми зламали б їх оборону і пішли вперед. Десять Patriot - це кардинально б змінило ситуацію", - додав Зеленський.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
Раньше Зеленський висміяв Путіна, який клянчить переговори. Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Володимиром Путіним на зустрічі в 2019 році.
Нагадаємо, раніше Зеленський назвав головну умову захисту Куп'янська. Тиск ворога на Куп'янськ сильний, а співвідношення артвистрілів 1 до 6 на користь РФ, розповів президент.
Як повідомлялося раніше, Зеленський розповів про те, що план контрнаступу був у Кремлі ще до його початку. За словами президента, подальші плани щодо наступальних дій розкриватися не будуть.
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