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"Зламаємо оборону РФ": Зеленський назвав, що кардинально змінить хід війни

Олексій Тесля
25 лютого 2024, 19:56
Глава держави пояснив, що може змусити ворога відступити.
Зеленський, Patriot
Володимир Зеленський говорить про необхідність передачі Україні нових систем Patriot / Колаж: Главред, фото: Facebook в. Зеленського, Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що може змінити ситуацію на полі бою кардинальним чином.

Як підкреслив він в ході прес-конференції у Києві, передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot може стати переломним моментом у війні.

Глава держави підкреслив, що якщо Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".

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"Ми зламали б їх оборону і пішли вперед. Десять Patriot - це кардинально б змінило ситуацію", - додав Зеленський.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Раньше Зеленський висміяв Путіна, який клянчить переговори. Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Володимиром Путіним на зустрічі в 2019 році.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав головну умову захисту Куп'янська. Тиск ворога на Куп'янськ сильний, а співвідношення артвистрілів 1 до 6 на користь РФ, розповів президент.

Як повідомлялося раніше, Зеленський розповів про те, що план контрнаступу був у Кремлі ще до його початку. За словами президента, подальші плани щодо наступальних дій розкриватися не будуть.

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Володимир Зеленський війна Росії та України ЗРК Patriot Прес-конференція Зеленського 25 лютого
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