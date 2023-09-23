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Буданов назвав несподівану кількість втрат України у війні з Росією

Олексій Тесля
23 вересня 2023, 08:37 оновлено 23 вересня, 08:40
У росіян більше людського ресурсу, тому Силам оборони потрібно нарощувати кількість артилерійських стволів, зазначив начальник ГУР.
Кирило Буданов, українські військові
Кирило Буданов оцінив втрати сторін у війні / УНІАН, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що втрати серед сил оборони менше, ніж у росіян, незважаючи на те, що ВСУ йдуть у наступ.

Він зазначив, що з початком переходу до активних наступальних дій втрати серед ЗСУ зросли - як убитими, так і пораненими. Однак вони все одно менше, ніж у росіян, підкреслив він в інтерв'ю the Warzone.

"Є така дуже цікава особливість, що, незважаючи на те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижче, ніж на боці обороняється ворога", - сказав Буданов.

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Разом з тим він додав, що у росіян більше людського ресурсу, тому Силам оборони потрібно нарощувати кількість артилерійських стволів на полі бою.

"І нам потрібні системи озброєння великої дальності, щоб уражати їх командні пункти, матеріально-технічні сховища і т.д." - додав Буданов.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просуваються на Донеччині та Запорізькій області: окупанти зазнають втрат. За минулу добу ворог завдав 7 ракетних і 35 авіаційних ударів по лінії фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія стягнула під Бахмут 52 тис. військ, окупанти несуть великі втрати. Агресор Росія на східному напрямку загалом зібрала близько 150 тисяч окупантів і тисячі одиниць техніки, розповів представник ЗСУ Ілля Євлаш.

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війна Росії та України Кирило Буданов
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