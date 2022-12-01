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У Зеленського озвучили втрати України у війні з Росією

1 грудня 2022, 22:12

При цьому Подоляк підкреслив, що кількість загиблих цивільних українців - "точно не 20 тисяч".

Подоляк, втрати
Подоляк / УНІАН

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять 13 тисяч загиблих.

"Безперечно, пані Урсула (глава Єврокомісії - ред.) помилилася - це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри - у нас є офіційні оцінки Генштабу, які озвучує Верховний головнокомандувач. Вони становлять від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих... Так, у нас більше втрат через поранення", - сказав Подоляк в ефірі 24 канали.

При цьому Подоляк підкреслив, що кількість загиблих цивільних українців - "точно не 20 тисяч".

Ця цифра, на його думку, набагато більша, особливо якщо врахувати, скільки масових поховань і катівень знаходять українські військові після деокупації тимчасово захоплених росіянами українських територій.

"Ми говоримо на різних міжнародних майданчиках, що Росія воює не з військовими - там вона програє війну. Вона воює з цивільним населенням", - констатував Подоляк.

Нагадаємо, під час виступу в Брюсселі 30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, нібито Україна під час війни проти Росії вже втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини", – зазначила фон дер Ляєн.

Однак незадовго після проголошення цієї заяви в Єврокомісії заявили про неточність. Директор з політичних комунікацій ЄК Дана Спінант зазначила, що фон дер Ляєн мала на увазі втрати в цілому, а не загиблими. Тобто в цю цифру входять не тільки загиблі військові, а й поранені і травмовані.

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав число загиблих українських військових з моменту початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну. За словами Арестовича, число загиблих українських військових становить трохи більше 10 тисяч осіб.

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