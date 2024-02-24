'Ми переможемо': Залужний у річницю повномасштабної війни звернувся до українців

Ексголовком ЗСУ подякував військовим, які боронять державу, та громадянам, які допомагають українській армії.

https://glavred.net/ukraine/my-oderzhim-pobedu-zaluzhnyy-v-godovshchinu-polnomasshtabnoy-voyny-obratilsya-k-ukraincam-10544681.html Посилання скопійоване

Валерій Залужний зробив заяву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/vzaluzhnyi

У другу річницю повномасштабної війни Росії проти України колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив впевненість у перемозі України. Про це Залужний написав під фото із колишнім начальником Генштабу Сергієм Шапталою у Facebook.

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу", - зазначив Залужний.

У своєму дописі ексголовком подякував військовим, які захищають державу "на полі бою", та всім, хто допомагає українській армії.

відео дня

"Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини", - додав генерал.

Також Залужний запевнив, що Україна переможе у війні проти Росії.

"Я вірю і точно знаю - ми переможемо! Слава Україні!" - підкреслив колишній головком ЗСУ.

Коментарі під дописом Валерія Залужного / Фото: скріншот

Допис Залужного зібрав тисячі лайків і коментарів. Українці дякують йому за те, що він "повів за собою військо" і за "особистий вклад в нашу стійкість та опір ворогові".

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Відставка Залужного

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем президент призначив Олександра Сирського.

Як повідомляв Главред, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився виконувати рекомендації радників США щодо літнього наступу проти окупантів, що стало однією з причин його відставки, за даними видання Politico.

Крім цього, 8 лютого Валерію Залужному присвоїли звання Героя України та вручили орден "Золота зірка" за видатні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.