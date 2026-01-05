Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

Марія Николишин
5 січня 2026, 09:29оновлено 5 січня, 10:45
563
Відомо, що внаслідок російської атаки загиблих та травмованих немає.
Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову
Удар РФ по Чернігову / колаж: Главред, фото: t.me/chernihivrada, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вночі росіяни атакували ракетами та дронами Чернігів
  • Під удар потрапило приватне підприємство
  • Також зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок

У ніч на 5 січня країна-агресор Росія атакувала Чернігів балістичними ракетами та БпЛА. Ураження зазнало приватне підприємство на околиці міста. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Внаслідок атаки ворога виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста та в приватному будинку в прилеглій громаді", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Брижинський додав, що внаслідок ударів також було зруйновано 8 гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень, будівлі господарчо-складського призначення на території комунальної установи та господарча будівля одного з підприємств міста.

Крім того, за його словами, зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа.

"Також у результаті влучання пошкоджено 15 приватних житлових будинків — вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани й ворота. Загиблих та травмованих немає", - підсумував начальник Чернігівської МВА.

Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову
Наслідки удару по Чернігову / фото: t.me/chernihivrada

Росія удосконалює дрони

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше повідомляв, що армія країни-агресорки Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожекотори.

За його словами, вони призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

"Вперше таке бачу на Шахеді. Це ІЧ (інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами", - підкреслив він.

Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову
Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. Вибухи лунали у Києві, Чернігові, Полтаві та Харкові.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще троє - постраждали. В Оболонському районі сталося влучання та загоряння на другому поверсі 4-х поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням.

Відомо, що противник атакував територію України дев'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" і зенітними керованими ракетами С-300. Також армія РФ запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чернігова новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

11:06Війна
Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

10:25Світ
Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

09:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

Останні новини

11:31

Окупанти прориваються у ще одне велике місто: військовий оцінив загрозу

11:25

РФ стягнула "елітні війська" для захоплення одного міста: де тривають гарячі бої

11:18

Як він виріс: Леся Нікітюк показала піврічного сина

11:06

У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

10:48

Китайський гороскоп на завтра 6 січня: Зміям - стрес, Козлам - зневіра

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
10:45

Які компліменти не можна говорити дівчині: найпоширеніші помилки

10:29

Відключення світла в Україні - графіки на 5 січня (оновлюється)

10:25

Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

10:20

Навіть згадуються у піснях: які популярні імена помилково вважають українськими

Реклама
10:10

"Ненавиджу брехню в обличчя": учасниця "Холостяка" рознесла Цимбалюка після одкровень

09:59

Ніяких "алло" і "так": експерт назвав 5 помилок у телефонній розмові

09:57

Василь Вірастюк розповів про смерть дружини - деталі

09:34

Кінець важким часам: життя трьох знаків зодіаку налагодиться після 5 січня

09:29

Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

09:01

"Її убогість": Цимбалюк накинувся на глядачів "Холостяка" і жорстко обізвав їх

08:58

РФ запустила 165 дронів і балістику, є "прильоти" на 10 локаціях: подробиці атаки

08:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 січня (оновлюється)

08:30

"У недалекому майбутньому": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

08:23

Малюк нібито написав заяву про відставку з посади голови СБУ: хто займе його місце

08:18

Прогноз на 2026 рік: чого чекати від світу без правил?Погляд

Реклама
08:14

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:54

Трамп пояснив, чому спочатку повірив словам Путіна про "атаку" на його резиденціюВідео

06:52

РФ атакувала Київ і область: був "приліт" у лікарню, загинули люди

06:06

Американців "списали" зарано, це буде однозначно цікавий рікПогляд

05:55

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

04:41

Солодкий символ дефіциту: чому цукерки "Ананасні" стали культовими в СРСР

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини під дощем за 47 секунд

03:35

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

03:32

Україна під ворожою атакою: у великих містах вже пролунали вибухи, що відомо

02:43

Секрет однієї кнопки: лайфхак, як зробити салон авто теплим за лічені хвилини

02:33

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

01:31

Учені приголомшили відкриттям і розкрили секрет Сонця: несподіваний прорив

01:22

Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет

00:55

Росія готує наступ широким фронтом: експерт назвав головний напрямок удару

00:24

Чи буде різкий стрибок долара: несподіваний прогноз на початок 2026 року

00:09

Переговори у розпалі: відомий клуб намагається викупити нападника "Динамо"

04 січня, неділя
23:56

Сажа зникне моментально: що кинути в піч, щоб димохід самоочистився

23:20

Найгірше - попереду: з'явився сумний прогноз масованих ударів РФ по Україні

22:53

Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

22:25

Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мирВідео

Реклама
22:11

Служитимуть десятиліттями: ТОП-10 кросоверів, які вважають еталоном надійності

21:39

Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

21:29

Напад РФ на країни НАТО: розкрито сценарій нової війни в Європі

21:28

Волосся ростиме швидше вже за кілька тижнів: простий секрет наших бабусь

21:02

Як вимикатимуть світло в Києві та області 5 січня: новий графік від ДТЕКФото

20:24

Варити більше не треба: Мережу підірвав революційний спосіб приготування макаронівВідео

20:23

Росіяни озброюють "Шахеди" ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

20:16

До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січняФото

20:05

США поступово стискають РФ: що чекає Україну в 2026 -муПогляд

19:29

Китай не допустить поразки РФ: розкрито тривожний сценарій закінчення війни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти