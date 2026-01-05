Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

Відомо, що внаслідок російської атаки загиблих та травмованих немає.

https://glavred.net/ukraine/pryamoe-popadanie-v-zhiloy-dom-i-pozhar-detali-udara-rf-po-chernigovu-10729454.html Посилання скопійоване

Удар РФ по Чернігову / колаж: Главред, фото: t.me/chernihivrada, ua.depositphotos.com

Коротко:

Вночі росіяни атакували ракетами та дронами Чернігів

Під удар потрапило приватне підприємство

Також зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок

У ніч на 5 січня країна-агресор Росія атакувала Чернігів балістичними ракетами та БпЛА. Ураження зазнало приватне підприємство на околиці міста. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Внаслідок атаки ворога виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста та в приватному будинку в прилеглій громаді", - йдеться у повідомленні. відео дня

Брижинський додав, що внаслідок ударів також було зруйновано 8 гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень, будівлі господарчо-складського призначення на території комунальної установи та господарча будівля одного з підприємств міста.

Крім того, за його словами, зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа.

"Також у результаті влучання пошкоджено 15 приватних житлових будинків — вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани й ворота. Загиблих та травмованих немає", - підсумував начальник Чернігівської МВА.

Наслідки удару по Чернігову / фото: t.me/chernihivrada

Росія удосконалює дрони

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше повідомляв, що армія країни-агресорки Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожекотори.

За його словами, вони призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

"Вперше таке бачу на Шахеді. Це ІЧ (інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами", - підкреслив він.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. Вибухи лунали у Києві, Чернігові, Полтаві та Харкові.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще троє - постраждали. В Оболонському районі сталося влучання та загоряння на другому поверсі 4-х поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням.

Відомо, що противник атакував територію України дев'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" і зенітними керованими ракетами С-300. Також армія РФ запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред