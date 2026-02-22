Теракт у Львові: відомо про одну загиблу та більше десятка постраждалих

Попередньо встановлено, що загинула 23-річна поліцейська.

У Львові стався теракт / Колаж: Главред, фото: t.me/zinkevich_igor

У Львові вночі стався теракт

Відомо про загиблу 23‑річну поліцейську та 15 постраждалих

Вибухи пролунали після прибуття патрулів поліції на виклик

У ніч на неділю, 22 лютого, центр Львова сколихнули два потужні вибухи, які було чути в різних районах міста. Повітряна тривога при цьому не оголошувалась. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

Станом на 02:54 зазначалося про 15 постраждалих, частина з них перебуває у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Хронологія подій

Об 00:30 - на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20.

Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався перший вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж - пролунав другий.

За даними прокуратури Львівської області, унаслідок вибухів загинула 23‑річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль та цивільний транспорт. Кількість поранених уточнюється.

Серед поранених - правоохоронці, які прибули на виклик, а також, за попередньою інформацією, військовослужбовець Нацгвардії.

Перші повідомлення про вибухи надійшли з району вулиці Шпитальної, поблизу ТЦ "Магнус". Очевидці розповідали про вибиті вікна, запах горіння та тіло людини на дорозі.

Правоохоронці та екстрені служби продовжують працювати на місці теракту.

Дивіться відео самого вибуху та комента мера Львова з місця подій:

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в березні країна-агресор Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року).

