УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Наслідки підриву ГЕС для нас будуть страшні, а для росіян катастрофічні – Данілов

Альона Вороніна
9 червня 2023, 08:47 оновлено 9 червня, 08:53
31
Наказ підірвати ГЕС міг віддати лише Путін. Цей злочин порівнюваний із застосуванням тактичної ядерної зброї, і це питання повинен розглянути МКС.
Алексей Данилов, подрыв Каховской ГЭС, Владимир Путин
Для росіян наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні, наглосив Данілов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram, сайт Кремля

Для України наслідки підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції будуть страшні, але для росіян вони будуть катастрофічні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Українському Радіо. Він зазначив, що наказ про підрив дамби ГЕС міг віддати лише російський диктатор Володимир Путін.

Данілов наголосив, що такий злочин російських окупантів порівнюваний застосуванням тактичної ядерної зброї, і це питання повинен розглянути Міжнародний кримінальний суд.

"Такі рішення ухвалюються тільки в Кремлі і тільки Путіним. Ця подія підпадає під дію міжнародного права і прирівнюється до атаки на об'єкти критичної інфраструктури. І це питання має розглянути Міжнародний кримінальний суд. Це питання, порівнюване з застосуванням тактичної ядерної зброї. Свого часу Нідерланди все це прописали, і були ухвалені відповідні нормативно-правові документи", – сказав Данілов.

Він наголосив, що знищення дамби підпадає саме під ці злочини, тому таку вказівку міг віддати лише російський диктатор Путін. Данілов зазначив, що у країні-агресорці Росії зараз одноосібний тоталітарний режим, і за все, що відбувається, відповідає безпосередня нинішній глава Кремля.

"Повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку підривати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі і виконавці", – наголосив секретар РНБО.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, як Зеленський відвідав зону лиха на Херсонщині:

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Данілов Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС
Реклама

Головне за день

Наслідки підриву ГЕС для нас будуть страшні, а для росіян катастрофічні – Данілов

Наслідки підриву ГЕС для нас будуть страшні, а для росіян катастрофічні – Данілов

08:47 Україна
Нічна ракетна атака по Україні: окупанти вдарили по Житомирщині, є жертва

Нічна ракетна атака по Україні: окупанти вдарили по Житомирщині, є жертва

08:20 Україна
США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд - Bloomberg

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд - Bloomberg

06:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:54

Подоляк пояснив, чому контрнаступ ЗСУ буде ефектним і ефектним

08:47

Наслідки підриву ГЕС для нас будуть страшні, а для росіян катастрофічні – ДаніловВідео

08:20

Нічна ракетна атака по Україні: окупанти вдарили по Житомирщині, є жертва

08:16

Генерал Маломуж оцінив, чи є шанси у російських агресорів утримати захопленеВідео

07:42

Банкір спрогнозував, чи зможе підскочити долар до рівня 40 грнВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:20

Загинув в Оленівці: у Чернігові попрощалися із захисником Азовсталі Миколою БарановськимВідео

06:45

Важливе про контрнаступ і інформаціюПогляд

06:40

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд - BloombergВідео

04:30

Потужна підготовка дає шанс ЗСУ звільнити південь найближчими місяцями - МаломужВідео

Реклама
04:00

Яке сьогодні свято 9 червня: що відзначають у світі та кого вітати

03:30

Чим відіпрати плями від полуниці: 5 найкращих способів, щоб і сліду не лишилося

02:41

Як посадити кабачки хитрим способом: урожай буде величезним

02:05

Навіщо в рідке мило додають оцет: хитрість, яка заощадить гроші і часВідео

01:35

Огризко спрогнозував план Кремля на переговори з УкраїноюВідео

01:30

Зоряний час: 5-місячний син Періс Хілтон "затусив" на концерті світської левиці

00:11

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольотиФотоВідео

08 червня, четвер
23:44

Які жінки подобаються чоловікам за 40 - з відповіддю може помилитися кожна друга

23:23

Будуть обмеження: Кривий Ріг через 1,5 місяці залишиться без водиВідео

23:22

Скарб господинь: навіщо в СРСР десятками збирали пластикові пакети і використовували повторно

22:59

ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington PostВідео

Реклама
22:54

"Зручно гуляти в льолі": Камінська показалася в новому "як попало" образі

22:13

Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому станіФотоВідео

21:46

З'явилися нові дані про колосальні втрати Росії за останні 6 місяців в УкраїніВідео

21:35

"Святіше Папи Римського": російський генерал нахабно пригрозив підривом Київської ГЕСВідео

21:28

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат - CNNВідео

21:21

Як зараз виглядає красуня-поліцейська Петра з фільмів "Таксі"

21:20

"Потонула мати з грудними дітьми": Єфросиніна рознесла міжнародні організації

21:14

Головне - не здаватися: 4 знаки, у яких завжди невдале перше побачення

20:34

Несподівано: Кім Кардашьян розповіла, яка вона в ліжку

20:13

Що додати в варення, щоб воно було густим: три ідеальних способа

20:02

Слова Буданова не стали реальністю: ГУР - про те, чому ЗСУ ще не зайшли до КримуВідео

19:55

"Колективний Путін" все більш агресивний, позиції Патрушева сильні - ГУРВідео

19:32

Володимир Зеленський вперше розкрив, де переховуються його діти під час війниВідео

19:20

Ви що, не розумієте, що Путін - клінічний ідіот?Погляд

19:08

Секретний рецепт, який був у кожній шашличній СРСР: божевільно фантастичне блюдоВідео

19:00

Як правильно – заварити каву чи зварити: Авраменко роз’яснив дилемуВідео

19:00

Врятував від потопу більше 130 людей: на Херсонщині трагічно загинув військовийВідео

18:56

Зарити сокиру війни: 6 порад, як подружитися з тещею

18:49

Шанси на успіх ЗСУ великі, РФ підірвала ГЕС для блокади входу до Криму - МаломужВідео

18:41

Ніхто йому не допоміг: акула з'їла росіянина на очах у натовпу туристівВідео

Реклама
18:30

Експерти Promocodius розповідають, як купити смартфон в 2023 році та зекономити новости компании

18:11

Наталі Портман прокоментувала зраду чоловіка з молодухою-активісткоюВідео

18:02

Син Шойгу став співаком і постить "гарячі" фото в трусахВідео

17:53

Затоплення ускладнить контрнаступ ЗСУ: генерал - про те, коли армія піде в атакуВідео

17:45

"Путін реалізують політику спалених мостів: Маломуж назвав три козирі РФВідео

17:36

Україна вирішила, як наступатимуть ЗСУ - чекайте на ефективні дії - ПодолякВідео

17:34

У Росії розбилася на смерть 32-річна співачка

17:26

Жінка їла куркуму щодня і розповіла, що сталося з її організмом

17:18

Шварценеггер не повинен був стати "Термінатором": актор відкрив секрет фільмуВідео

16:47

Мчить сильне похолодання: Україна буде плавати - синоптикВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти