Наслідки підриву ГЕС для нас будуть страшні, а для росіян катастрофічні – Данілов

Наказ підірвати ГЕС міг віддати лише Путін. Цей злочин порівнюваний із застосуванням тактичної ядерної зброї, і це питання повинен розглянути МКС.

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Для росіян наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні, наглосив Данілов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram, сайт Кремля

Для України наслідки підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції будуть страшні, але для росіян вони будуть катастрофічні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Українському Радіо. Він зазначив, що наказ про підрив дамби ГЕС міг віддати лише російський диктатор Володимир Путін.

Данілов наголосив, що такий злочин російських окупантів порівнюваний застосуванням тактичної ядерної зброї, і це питання повинен розглянути Міжнародний кримінальний суд.

"Такі рішення ухвалюються тільки в Кремлі і тільки Путіним. Ця подія підпадає під дію міжнародного права і прирівнюється до атаки на об'єкти критичної інфраструктури. І це питання має розглянути Міжнародний кримінальний суд. Це питання, порівнюване з застосуванням тактичної ядерної зброї. Свого часу Нідерланди все це прописали, і були ухвалені відповідні нормативно-правові документи", – сказав Данілов.

Він наголосив, що знищення дамби підпадає саме під ці злочини, тому таку вказівку міг віддати лише російський диктатор Путін. Данілов зазначив, що у країні-агресорці Росії зараз одноосібний тоталітарний режим, і за все, що відбувається, відповідає безпосередня нинішній глава Кремля.

"Повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку підривати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі і виконавці", – наголосив секретар РНБО.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, як Зеленський відвідав зону лиха на Херсонщині:

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