Після війни РФ платитиме Україні репарації: Пономарьов пояснив механізм

Умови репарацій можуть оформити у вигляді відповідного юридичного акту.

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Ілля Пономарьов розповів про репарації РФ Україні / Колаж УНІАН, Главред

Після закінчення війни країна-агресор РФ повинна буде виплатити Україні репарації за руйнування, заподіяні в ході вторгнення, заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр.Ілля Пономарьов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, до такого розуміння прийшли учасники форуму російських демократичних сил, що відбувся нещодавно в Берліні.

"Але що вдалося зробити вперше, так це затвердити в якості спільної позиції всіх російських опозиціонерів. Це, я б сказав, прорив, оскільки до цього було зламано багато копій. Єдиний компроміс, на який ми пішли – заміна слова "репарації" на "компенсації", але сенс від цього не змінився", — пояснив співрозмовник.

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Разом з тим він вважає, що чіткий механізм репарацій РФ Україні може бути оформлений у вигляді відповідного законодавчого акту.

"Ще раз скажу, що декларація – вона і є декларація, а пухка аморфна опозиція – це пухка аморфна опозиція, вона не формулює ніякої конкретики. Її формулює з'їзд, який пише закони. У законі написано конкретно - хто, коли, чому і так далі. Природно, всього цього в декларації немає, але в документах з'їзду це написано послідовно", — додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Раніше народний депутат, дипломат, керівник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко заявив про те, що США, швидше за все, будуть підтримувати Україну в прагненні домогтися виплати репарацій від країни-агресора Росії.

Як повідомляв Главред, в кінці квітня у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі був урочисто представлений двопартійний проект резолюції нижньої палати представників США"про позицію Палати представників щодо умов перемоги України".

Також у документі йдеться про виплату РФ репарацій Україні; допомогу світової спільноти у відновленні України; притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну.

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