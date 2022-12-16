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Військовий експерт спрогнозував, чи врятує Росію розпад від виплати репарацій Україні

16 грудня 2022, 01:35
Як вважає військовий експерт Роман Світан, у разі розпаду Росії на кілька частин жодна з них не матиме механізму відходу від виплати репарацій Україні.
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Військовий експерт спрогнозував, чи врятує Росію розпад від виплати репарацій Україні / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Навіть якщо в результаті війни з Україною Росія розпадеться на кілька дрібніших держав, то ці "уламки" все одно змушені будуть платити офіційному Києву репарації.

Про це під час чату на Главреді сказав військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Репарації будуть покладені на території, які становили Російську Федерацію. Причому репараційні моменти будуть пов'язані з конфіскацією майна колишньої РФ на всій території світу. Дії української влади в цьому напрямку не дозволять республікам, на які буде розвалюватися Росія, виходити в світ без вирішення питання репарацій. Наприклад, вихід Татарстану на будь-який світовий майданчик буде пов'язаний з певною кількістю репараційного фінансування і українців, і нашої держави. В іншому випадку Татарстан назавжди залишиться Північною Кореєю, тільки без зброї. З таким механізмом фінансового тиску навряд чи якась із республік, яка зараз є частиною РФ, піде від відповідальності. Просто не буде механізму догляду", - сказав він.

Покарання для Росії за напад на Україну

Нагадаємо, петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Також повідомлялося, що розвал Росії не вплине на судовий процес над військовими злочинцями. Їх знайдуть навіть в третіх країнах, якщо вони будуть намагатися сховатися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

Інші новини:

репарації війна Росії та України Роман Світан
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