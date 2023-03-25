"Був другим в РФ при Путіні": експерт назвав того, хто міг би закінчити війну і виплатити репарації

Олександр Сотник відмітив, що саме Михайло Касьянов ще в 2014 році говорив про те, що Крим не є російським.

Сотник назвав людину, яка може закінчити війну в Україні / Колаж фото Вікіпедія, соцмережі

У Росії є лише один політик, кого Захід був би не проти бачити в президентському кріслі країни-агресорки. Ця людина ще в 2014 році була впевнена в незаконності анексії Криму. Про це під час чату на Главреді заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Він переконаний, що саме колишній прем'єрміністр РФ Михайло Касьянов міг би повністю закінчити війну в Україні і навіть почати виплату репарацій.

"Ця людина була другою в державі при Путіні, була прем'єрміністром. Я думаю, що Михайло Касьянов цілком міг би підійти на цю роль. Тим більше, що особисто мені в інтерв'ю він говорив ще в 2014 році, що Крим – не наш. Ця людина могла б забезпечити і сплату репарацій вчасно, і тримати процес розпаду в узді, під контролем, щоб не було ядерних наслідків", - сказав Сотник.

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Однак він не виключає варіанту, при якому до влади після Путіна може прийти умовний Пригожин, який не захоче закінчувати війну.

"Західним країнам - і Європі, і США, і Британії – потрібно думати і готуватися до того, що буде найгірший сценарій, якщо не ядерний, то саме по розпаду. Ядерної Югославії, я думаю, ніхто не хоче", - додав експерт.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Криза в Росії і розпад держави

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що ситуація всередині держави-агресора Росії загострюється. Конфлікт між Міноборони і ватажком Вагнера Пригожиним загострюється. Подоляк спрогнозував серйозне внутрішнє протистояння в РФ вже в найближчі місяці.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що процес розпаду Росії вже запущений. За його словами, потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, в Росії є особистості, які готові до повалення Путіна.

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