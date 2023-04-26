У Вашингтоні представили проект резолюції про перемогу України у війні з РФ

Документ представлений на Капітолійському пагорбі під час пресконференції, організованої Гельсінською комісією.

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Проект резолюції про перемогу України представили у Вашингтоні / Фото facebook.com/oksana.markarova

У Вашингтоні на Капітолійському пагорбі був урочисто представлений двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України". Про це повідомила у Facebook посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж. Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового українського кокусу м. Каптур (Д) провели брифінг для преси за участю третього Президента України Віктора Ющенка.

У США представили резолюцію щодо України / Фото facebook.com/oksana.markarova

У документі наголошується, що Палата представників США:

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підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ, - ред.) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;

вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.

Крім того, в документі йдеться про те, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб гарантувати:

виплату РФ репарацій Україні;

допомогу світової спільноти у відновленні України;

притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну;

відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

Україна готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, і очікує політичного запрошення до Альянсу. Наша країна зробила все для того, щоб заявка в НАТО була схвалена. Про це 20 квітня заявив президент України Володимир Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі обговорюватиметься можливість вступу України до Альянсу. Наша країна може стати членом НАТО ще до закінчення війни з країною-агресором Росією, вважає Данілов.

Член Атлантичної ради, голова ГО Україна в НАТО Юрій Романюк вважає: якщо закінчиться гаряча фаза війни, Україна може стати членом НАТО у квітні 2024 року. Це може статися на Вашингтонському саміті під головуванням президента США Джозефа Байдена.

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