Яременко спрогнозував, чи допоможуть США Україні домогтися від РФ репарацій

Як вважає Богдан Яременко, інструментарій для репараційних питань влада США напевно придумуватиме далі.

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Богдан Яременко / Колаж фото УНІАН

США, швидше за все, будуть підтримувати Україну в прагненні домогтися виплати репарацій від країни-агресора Росії.

Про це в інтерв'ю Главреду сказав народний депутат, дипломат, керівник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

"Навіть коли ми говоримо, що позиція США зараз звучить не так, як нам хотілося б повністю, але вона трансформується протягом років, це не наслідок внутрішньоамериканських процесів, а роботи української дипломатії, яка дуже активно намагається змінювати, пояснювати, переконувати. І в цілому досить успішно протягом останніх років приймати ті позиції, які ми бачимо корисними для себе і перемоги. Зрештою, це велика перемога України, що політика країн НАТО, ЄС, дуже багатьох країн у світі звучить не як заклик до миру, а як гарантії своїх внесків на перемогу України в тій формі і кількості, які будуть для цього потрібні. Тобто це дуже серйозне досягнення саме української дипломатії", ‒ сказав він.

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Як вважає Яременко, інструментарій для вищевказаних питань влада США напевно будуть придумувати далі.

"Наш підхід, формули Миру Зеленського, сформульований дуже широко. Фактично ми говоримо не просто про майбутній світ, а про справедливий мир для України. Тобто це розумний хід нашої дипломатії, що ми, з одного боку, переконали підтримувати нас до перемоги, а з іншого – показуємо всім, що мир є нашою кінцевою метою. […]. Тому бачення України дуже широке - відновлення справедливості у вигляді компенсації за ті злочини і руйнування, які завдала незаконна російська агресія і вторгнення на територію України. [ ... ] Тому тут дуже важливо, що США теж задають це питання і погоджуються з тим, що це має бути з одного боку як прийняття позицій України, а з іншого це зобов'язання робити те, щоб в кінці Україні дозволять компенсувати витрати на війну і втрати від війни. А інструментарій для цього питання американці будуть придумувати далі. Деякі речі зрозумілі, а деякі будуть придумуватися в подальшому. Зрештою, якщо якась серйозна держава виступає для того, щоб компенсувати жертві агресії, то це, звичайно, роблять за рахунок агресора", ‒ сказав він.

В цілому, вважає Яременко, головним є той факт, що Україна буде мати за підтримки США якісь перспективи отримання репарацій від країни-агресора Росії.

"І такі фрази можуть сприйматися як готовність тиснути на Росію, переслідувати її, забирати російські активи і використовувати їх для компенсації. Але все це - загальне декларування наміру США підтримати Україну у вирішенні цього питання. Інструментарій - вже питання до виконавчої гілки влади США, ніж до Конгресу. Тому що Конгрес США лише говорить, що це важливе питання і США в ньому будуть підтримувати Україну. Для нас це важливо, тому що це гарантія того, що ми не тільки виженемо ворога з нашої території, а й маємо певні перспективи компенсувати якісь збитки. Ми ніколи не компенсуємо втрати людей, але інші матеріальні втрати ми будемо намагатися компенсувати", ‒ підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Богдана Яременка Главреду:

Підтримка України США:

Як повідомляв Главред, в кінці квітня у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі був урочисто представлений двопартійний проект резолюції нижньої палати представників США"про позицію Палати представників щодо умов перемоги України".

У документі наголошується, що Палата представників США:

підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ, – Главред.) та відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;

вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.

Також у документі йдеться про виплату РФ репарацій Україні; допомогу світової спільноти у відновленні України; притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик спрогнозував, чи можуть домовитися щодо України Китай і США.

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