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Яременко спрогнозував, чи допоможуть США Україні домогтися від РФ репарацій

Дмитро Відоменко
2 травня 2023, 01:35
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Як вважає Богдан Яременко, інструментарій для репараційних питань влада США напевно придумуватиме далі.
Яременко, США
Богдан Яременко / Колаж фото УНІАН

США, швидше за все, будуть підтримувати Україну в прагненні домогтися виплати репарацій від країни-агресора Росії.

Про це в інтерв'ю Главреду сказав народний депутат, дипломат, керівник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

"Навіть коли ми говоримо, що позиція США зараз звучить не так, як нам хотілося б повністю, але вона трансформується протягом років, це не наслідок внутрішньоамериканських процесів, а роботи української дипломатії, яка дуже активно намагається змінювати, пояснювати, переконувати. І в цілому досить успішно протягом останніх років приймати ті позиції, які ми бачимо корисними для себе і перемоги. Зрештою, це велика перемога України, що політика країн НАТО, ЄС, дуже багатьох країн у світі звучить не як заклик до миру, а як гарантії своїх внесків на перемогу України в тій формі і кількості, які будуть для цього потрібні. Тобто це дуже серйозне досягнення саме української дипломатії", ‒ сказав він.

відео дня

Як вважає Яременко, інструментарій для вищевказаних питань влада США напевно будуть придумувати далі.

"Наш підхід, формули Миру Зеленського, сформульований дуже широко. Фактично ми говоримо не просто про майбутній світ, а про справедливий мир для України. Тобто це розумний хід нашої дипломатії, що ми, з одного боку, переконали підтримувати нас до перемоги, а з іншого – показуємо всім, що мир є нашою кінцевою метою. […]. Тому бачення України дуже широке - відновлення справедливості у вигляді компенсації за ті злочини і руйнування, які завдала незаконна російська агресія і вторгнення на територію України. [ ... ] Тому тут дуже важливо, що США теж задають це питання і погоджуються з тим, що це має бути з одного боку як прийняття позицій України, а з іншого це зобов'язання робити те, щоб в кінці Україні дозволять компенсувати витрати на війну і втрати від війни. А інструментарій для цього питання американці будуть придумувати далі. Деякі речі зрозумілі, а деякі будуть придумуватися в подальшому. Зрештою, якщо якась серйозна держава виступає для того, щоб компенсувати жертві агресії, то це, звичайно, роблять за рахунок агресора", ‒ сказав він.

В цілому, вважає Яременко, головним є той факт, що Україна буде мати за підтримки США якісь перспективи отримання репарацій від країни-агресора Росії.

"І такі фрази можуть сприйматися як готовність тиснути на Росію, переслідувати її, забирати російські активи і використовувати їх для компенсації. Але все це - загальне декларування наміру США підтримати Україну у вирішенні цього питання. Інструментарій - вже питання до виконавчої гілки влади США, ніж до Конгресу. Тому що Конгрес США лише говорить, що це важливе питання і США в ньому будуть підтримувати Україну. Для нас це важливо, тому що це гарантія того, що ми не тільки виженемо ворога з нашої території, а й маємо певні перспективи компенсувати якісь збитки. Ми ніколи не компенсуємо втрати людей, але інші матеріальні втрати ми будемо намагатися компенсувати", ‒ підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Богдана Яременка Главреду:

Підтримка України США:

Як повідомляв Главред, в кінці квітня у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі був урочисто представлений двопартійний проект резолюції нижньої палати представників США"про позицію Палати представників щодо умов перемоги України".

У документі наголошується, що Палата представників США:

підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ, – Главред.) та відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;

вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.

Також у документі йдеться про виплату РФ репарацій Україні; допомогу світової спільноти у відновленні України; притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик спрогнозував, чи можуть домовитися щодо України Китай і США.

Інші новини:

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