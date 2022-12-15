"Мільйон доларів кожному українцю": експерт розповів, коли Росія почне виплачувати репарації

Виплачувати ці гроші вже буде не Російська Федерація - РФ вже не буде, коли будуть вирішуватися питання такого характеру, вважає Роман Світан.

Володимир Путін, Роман Світан / сайт Кремля, скрін

Україні разом з партнерами вдасться змусити Росію виплачувати репарації, але це будуть цифри набагато більші, ніж зараз говорять політики.

На сайті Главред відбувся чат з військовим експертом, полковником запасу, військовим льотчиком-інструктором Романом Світаном, під час якого він зазначив, що виплачувати ці гроші вже буде не Російська Федерація – РФ вже не буде, коли будуть вирішуватися питання такого характеру.

"В останні кілька місяців очевидний геноцид українського народу, який здійснює Росія. Він був помітний ще з 2014 року. Тільки керівництво України, яке було на той момент, разом з Меркель та іншими європейцями це питання затерли, не піднімали, хоча було зрозуміло, що в Донецьку був у чистому вигляді геноцид – знищувалися українці або проукраїнське населення", - зазначив експерт.

Світан підкреслив, що зараз вже всьому світу зрозуміло, що здійснюється геноцид українського населення, коли він почув завдання, які озвучив Путін на початку цієї "операції": денацифікація, демілітаризація і т.д. А після того, як Путін почав працювати бойовими ракетами по цивільній інфраструктурі, вже і підтверджувати нічого не треба, і так все зрозуміло.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Саме такого роду дії- геноцид українського народу - дають кожному українцю можливість отримати певні виплати, покладені за моральну травму і збиток. При цьому неважливо, де перебував українець – в Україні чи за кордоном. Це реальна травма, яка залишається назавжди. Вона може оцінюватися в мільйон доларів на кожного українця. Якщо 40 мільйонів українців, то це 40 трильйонів доларів. Таку суму може виплатити територія, яка залишиться після розвалу Росії протягом 40-50 років", - пояснив він.

Світан зазначив, що роботу в цьому напрямку потрібно починати вже зараз.

"Кожен українець, кожен володар українського паспорта може вимагати моральної шкоди від території, на яку розпадеться Росія. Ці виплати будуть йти протягом усього життя людей, які народилися в Росії до 2022-2023 років. Я думаю, так і буде. І саме цей фінансовий удар по території, що залишиться після РФ, не дасть їй в найближчі кілька поколінь піднятися і загрожувати миру", - підсумував експерт.

Нагадаємо, петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Також повідомлялося, що розвал Росії не вплине на судовий процес над військовими злочинцями. Їх знайдуть навіть в третіх країнах, якщо вони будуть намагатися сховатися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

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