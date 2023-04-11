Сумнівів немає: США впевнені в успіху контрнаступу ЗСУ - Кулеба

Міністр закордонних справ України поговорив з Ентоні Блінкеном після публікації матеріалу про те, що США нібито сумніваються в успіху українського контрнаступу.

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США вірять в успіх контрнаступу ЗСУ / Колаж фото УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українські військові активно готуються до потужного контрнаступу, щоб знищити ворога та звільнити незаконно окуповані території. Нещодавно західні ЗМІ опублікували матеріал про те, що США нібито сумніваються в успіху цього контрнаступу. Однак виявляється, все це не так і Америка підтримує Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Після цього матеріалу міністр особисто поговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який запевнив, що Америка не сумнівається в перемозі України над країною-агресором.

"В ході нашої сьогоднішньої розмови держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив залізну підтримку США і рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою", - написав Кулеба.

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Він також додав, що США залишаються надійним партнером України.

США вірять в успіх контрнаступу ЗСУ / скріншот

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на секретний військовий документ повідомив про те, що американська розвідка нібито сумнівається в успіху українського контрнаступу через проблеми з накопиченням військ, боєприпасів і техніки. Через це нібито є ймовірність, що результатом контрнаступу українських військових можуть стати лише "скромні територіальні досягнення".

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів. Також журналісти американського телеканалу CNN, проаналізувавши 53 таких документи, дійшли висновку, що нібито США вели шпигунство за президентом України Володимиром Зеленським.

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