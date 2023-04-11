УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

США сумніваються, що контрнаступ ЗСУ може бути успішним – The Washington Post

Альона Вороніна
11 квітня 2023, 13:02 оновлено 11 квітня, 13:47
286
Через витік таємних документів стало відомо, що Сполучені Штати помітили деякі недоліки, які можуть заважати українському контрнаступу.
Украинские военные
США сумніваються, що контрнаступ ЗСУ може бути успішним/ 93 ОМБр Холодний Яр, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Американська розвідка вважає, що український контрнаступ може не досягнути усіх цілей, поставлених Києвом, через проблеми з накопиченням військ, боєприпасів і техніки.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на один із секретних військових документів США, які потрапили у мережу в результаті "витоку". Документ з грифом "цілком таємно" датований початком лютого цього року і містить інформацію про те, що нібито в українського війська є значні "недоліки у формуванні та підтримці сил".

Через це начебто є ймовірність, що результатом контрнаступу українських військових можуть стати лише "скромні територіальні здобутки". Такі дані помітно відрізняються від тих публічних заяв про боєздатність української армії, які робили в адміністрації президента США Джо Байдена.

відео дня

У цьому документі також йдеться про те, що нібито Київ буде націлений на стратегію відвоювання територій на сході України та просування на південь з метою розірвати сухопутне сполучення країни-агресорки Росії з тимчасово окупованим Кримом.

Крім цього, у документі йдеться, що російська окупаційна армія уже встигла побудувати оборонні укріплення на захоплених українських територіях. Зазначається, нібито ця обставина у поєднанні з "постійними недоліками в підготовці та постачанні боєприпасів з боку України" може ускладнити українським військовим просування вперед та збільшити кількість жертв під час наступу.

Цей документ став одним із багатьох матеріалів про національну безпеку США, які нещодавно були "злиті" у мережу.

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів. Також журналісти американського телеканалу CNN, проаналізувавши 53 таких документи, дійшли висновку, що нібито США вели шпигунство за президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

війна в Україні новини США вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Менше рефлексії, більше зброї Україні": в ОП відповіли на злив секретних даних США

"Менше рефлексії, більше зброї Україні": в ОП відповіли на злив секретних даних США

13:52 Україна
"Виконаємо зобов'язання перед МКС": в Австрії пригрозили заарештувати Путіна

"Виконаємо зобов'язання перед МКС": в Австрії пригрозили заарештувати Путіна

12:49 Світ
Планів контрнаступу ЗСУ кілька, Генштаб ухвалить рішення в останній момент - Данілов

Планів контрнаступу ЗСУ кілька, Генштаб ухвалить рішення в останній момент - Данілов

12:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:52

"Менше рефлексії, більше зброї Україні": в ОП відповіли на злив секретних даних США

13:46

Велика середа 12 квітня: 3 найсуворіших заборони і прикмети, в які завжди вірилиВідео

13:46

Проєкт "Рік" про російсько-українську війну Дмитра Комарова вийшов чотирма іноземними мовамиВідео

13:33

Як українці дивилися телебачення та які телеканали стали лідерами телеперегляду в березні 2023 року

13:02

США сумніваються, що контрнаступ ЗСУ може бути успішним – The Washington PostВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:49

"Виконаємо зобов'язання перед МКС": в Австрії пригрозили заарештувати Путіна

12:47

Яка користь від горіхових перегородок: 3 дивовижні властивості, про які ви не знали

12:19

Складна оптична ілюзія, яка заганяє в ступор: 95% людей не зможуть порахувати яйця на картинці

12:12

Радник Зеленського виявився таємничим коханим екс - "ВіаГри" РомановоїВідео

Реклама
12:09

Планів контрнаступу ЗСУ кілька, Генштаб ухвалить рішення в останній момент - Данілов

12:07

Щоб у роті тануло: як засолити сало по-українськи – хитрий спосіб, про який мало хто знає

12:04

Втрати російських військових удвічі вищі, ніж українських — розвідка США

11:45

Десантників РФ ймовірно кинуть у наступ, їм передали "Сонцепек" - розвідка Британії

11:41

До популярності і кучерявого чуба: Євген Клопотенко показав, як виглядав 12 років тому

11:20

Гороскоп на завтра 12 квітня 2023: Терезам - доленосний дзвінок, Раку - пліткиВідео

11:06

Ні, не злипнеться: топ-5 головних ласунів за знаком зодіаку

11:00

У Міноборони розкрили подробиці спроб захоплення РФ аеродромів у Гостомелі та Василькові рік томуВідео

10:44

Приголомшлива ілюзія: у космосі знайшли ще одну ЗемлюВідео

10:15

"Путін не божевільний, він прагматик": РФ піде на інші країни Європи, якщо зміцніє – ТаїповВідео

10:12

У Бєлгороді безпілотник з бомбою атакував аеропорт - росЗМІ

Реклама
09:49

Хвороба Кадирова: племінник Дудаєва розкрив несподівані інсайди з Грозного

09:42

Pentagon leaks: справжні документи чи ні?Погляд

09:40

Медведєв помиляється, ми не дозволимо РФ знищити Україну - Держдеп США

09:04

"Путін боїться поразки": диктатор РФ дав російському генштабу останній шанс – МаломужВідео

09:00

Спецслужби РФ утримуватимуть Кавказ, але в Чечні рвоне несподівано - Муса ТаїповЕксклюзив

08:55

"Злив" даних по Україні: США повинні вибачитися і відшкодувати збитки Києву – Politico

08:51

Мріяв про перемогу України, але не дочекався: у боях за Україну загинув 28-річний воїн зі Львівщини

08:16

У Болгарії хочуть "тристоронню угоду" в обмін на передачу Україні Міг-29Відео

07:55

Після деокупації Криму влада в РФ обвалиться, а Путіна може заарештувати наступник – ЯковенкоВідео

07:21

Під Бахмутом загинув український велогонник Костянтин Денека

06:51

Єгипет планував таємно поставити Росії 40 тис. ракет - The Washington Post

06:02

Чому теревені про контрнаступ шкодятьПогляд

05:29

Гороскоп Таро на травень 2023: Терезам - вибір, Стрільцям - багато роботи, Скорпіонам - перемогаВідео

04:15

"Залишився тиждень": Світан розкрив плани окупантів на фронті до ВеликодняВідео

03:30

Навіщо обсмажувати макарони у суп: хитрість, про яку знають одиниці

02:35

Українка з найбільшими вилицями в світі показала неосяжні груди з літровими імплантатамиВідео

02:05

"З пістолета в лобешник": журналіст РФ розкрив сценарій ліквідації Путіна і назвав наступника

01:36

"Жити з шаленим собакою по сусідству": Комаровський запропонував свій післявоєнний рецепт життя з РФ

00:10

Як за 10 хвилин начистити гору креветок: цей простий трюк знають лише одиниціВідео

10 квітня, понеділок
23:41

"Чекаємо слушного моменту": у Міноборони анонсували "сюрприз" для російських кораблів

Реклама
23:11

Скандал на Хмельниччині: ім’я відомої співачки використали для захисту церкви УПЦ МП

22:23

"Росіяни дуже швидко вчаться": Резніков розповів, як окупанти протидіють HIMARSВідео

21:55

"Мають варити кашу": священник РПЦ оскандалився заявою, що жінки "не повинні керувати своїм життям"Відео

20:49

Сусіди чули сильний крик: у Львові зламаний ліфт убив матір двох дітей

20:49

Віталій Портников. Україна змінює свої воєнні плани?Відеоблоги

20:40

Потужна підтримка від Данії: ЗСУ скоро отримають САУ Caesar та перші танки LeopardВідео

19:56

В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату нестерпної спеки - картаВідео

19:53

"Це просто жах!": Анастасія Приходько втратила слух через важку хворобу

19:40

Росіяни мріють розколоти Україну через мовне питанняПогляд

19:39

Міноборони могло потрапити у пастку: Резніков здивував подробицями про секретний бункер у Гостомелі

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти