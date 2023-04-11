США сумніваються, що контрнаступ ЗСУ може бути успішним – The Washington Post

Через витік таємних документів стало відомо, що Сполучені Штати помітили деякі недоліки, які можуть заважати українському контрнаступу.

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США сумніваються, що контрнаступ ЗСУ може бути успішним/ 93 ОМБр Холодний Яр, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Американська розвідка вважає, що український контрнаступ може не досягнути усіх цілей, поставлених Києвом, через проблеми з накопиченням військ, боєприпасів і техніки.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на один із секретних військових документів США, які потрапили у мережу в результаті "витоку". Документ з грифом "цілком таємно" датований початком лютого цього року і містить інформацію про те, що нібито в українського війська є значні "недоліки у формуванні та підтримці сил".

Через це начебто є ймовірність, що результатом контрнаступу українських військових можуть стати лише "скромні територіальні здобутки". Такі дані помітно відрізняються від тих публічних заяв про боєздатність української армії, які робили в адміністрації президента США Джо Байдена.

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У цьому документі також йдеться про те, що нібито Київ буде націлений на стратегію відвоювання територій на сході України та просування на південь з метою розірвати сухопутне сполучення країни-агресорки Росії з тимчасово окупованим Кримом.

Крім цього, у документі йдеться, що російська окупаційна армія уже встигла побудувати оборонні укріплення на захоплених українських територіях. Зазначається, нібито ця обставина у поєднанні з "постійними недоліками в підготовці та постачанні боєприпасів з боку України" може ускладнити українським військовим просування вперед та збільшити кількість жертв під час наступу.

Цей документ став одним із багатьох матеріалів про національну безпеку США, які нещодавно були "злиті" у мережу.

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів. Також журналісти американського телеканалу CNN, проаналізувавши 53 таких документи, дійшли висновку, що нібито США вели шпигунство за президентом України Володимиром Зеленським.

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