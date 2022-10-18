"Пішли на уклін в Тегеран": Зеленський розповів про ганебний вчинок Росії

Володимир Зеленський / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що звернення Російської Федерації за допомогою до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства Кремля.

"Ми повинні пам'ятати: сам факт звернення Росії за допомогою до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на уклін в Тегеран, щоб отримати досить прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе", - зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент подякував зенітникам за знищення крилатих ракет "Калібр" і російського штурмовика Су-25.

На його думку, на тактичному рівні у російських терористів ще можуть виникати певні надії, але всі вони проваляться.

Удари по Україні іранськими дронами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували українську столицю дронами-камікадзе. Кілька "прильотів" дронів з вибухами були зафіксовані в Шевченківському районі міста. Один з дронів зруйнував житловий будинок. З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Більше 16 сімей залишилися без квартир.

Увечері 17 жовтня жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше повідомлялося про проліт дронів під Києвом і вибухах.

Вранці 18 жовтня також були "прильоти" по Києву. Вибухи прогриміли на Лівому березі. Повідомлялося, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може активно атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом 2-3 місяців. Арестович зазначив, що Росія отримала першу партію дронів-камікадзе від Ірану, яка складалася з 300 безпілотників.

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