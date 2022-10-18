Росія запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони-вбивці: Подоляк озвучив 3 варіанти

Подоляк заявив, що Росія запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони-вбивці / УНИАН/Wikipedia

Країна-агресор Росія запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони-камікадзе та контракт на балістичні ракети. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"РФ, безумовно, запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони-вбивці та контракт на балістичні ракети. Як гадаєте, що саме отримав Іран, погодившись на пряму співучасть у масових вбивствах українців?", - написав він.

Подоляк озвучив кілька варіантів того, що міг отримати Іран:

уран та інші матеріали;

ядерні технології;

регіональні гарантії від РФ.

Подоляк заявив, що Росія запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони / скріншот

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

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