Росія може "кошмарити" Україну дронами-камікадзе ще 3 місяці - Арестович

Арестович / УНІАН і WB GRUP

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може активно атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом 2-3 місяців.

В ефірі Фейгін Live Арестович зазначив, що Росія отримала першу партію дронів-камікадзе від Ірану, яка складалася з 300 безпілотників.

"Друга партія буде набагато більшою. Так, президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Росія замовила у Ірану ще 2400 дронів-камікадзе", - сказав він.

Арестович вважає, що РФ, навіть при використанні по 100 безпілотників на добу, може активно атакувати Україну протягом місяця.

"Враховуючи, що будуть певні перерви, то 2-3 місяці вони можуть нас "кошмарити" в такому режимі, як сьогодні, аж бігом. Неприємна історія, і тут дуже принципово постало перед нами питання зенітної артилерії", - сказав він.

Радник ОП також зазначив, що Росія "знайшла ключ" до протиповітряної оборони України, змушуючи її витрачати велику кількість ракет по дронам-камікадзе.

Атака дронів - "мопедів"

Нагадаємо, 17 жовтня, в Києві о 6.23 була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже три години.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронамі-камікадзе. Зафіксовано кілька прильотів, все в Шевченківському районі.

За словами Кличка, зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок у Києві не підлягає реставрації.

З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Більше 16 сімей залишилися без квартир.

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