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"Допоможіть вивезти дітей": волонтерка з Покровська емоційно звернулася до українців

Анна Ярославська
3 серпня 2024, 11:15
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Покровськ - мета номер один в окупантів. Понад 70 тварин із притулку потребують термінової допомоги.
Дар'я Корх
Дар'я Корх рятує тварин на Донбасі з 2014 року / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dasha.korkh

Український притулок для тварин із Донецької області потребує допомоги - понад 70 "хвостів" необхідно евакуювати. Притулок розташований у місті Покровськ - на найгарячішому напрямку українського фронту.

Господиня притулку "Покровське товариство захисту тварин" - Дар'я Корх. Разом із командою вона рятує тварин із 2014 року. Більшість "хвостів" - глибокі інваліди.

За час своєї волонтерської діяльності Даша надала допомогу понад 1,3 тис. тварин. У притулку живуть не лише коти і собаки, а й птахи та навіть їжачки.

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Лише за рік вона допомогла знайти дім понад 50 "хвостам" із Донбасу. Також дівчина активно допомагає українським захисникам, приймає тварин з "нуля" і займає активну громадянську позицію.

Собака на ім'я
Пес на ім'я "Дід" був врятований із Пісків 6 років тому / Фото: facebook.com/dasha.korkh/
'Допоможіть вивезти дітей': волонтерка з Покровська емоційно звернулася до українців
Фото: facebook.com/dasha.korkh/
Даша із врятованими тваринами
Даша з врятованими тваринами / facebook.com/dasha.korkh

"Довгих 8 років ми будували свій реабілітаційний центр для тварин, але, на превеликий жаль, війна змушує нас залишити наш дім", - написала Дар‘я на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, завдяки допомозі небайдужих українців вдалося купити будинок для облаштування притулку в селі в Черкаській області. Тепер необхідно перевезти тварин.

"Для евакуації потрібно найняти дві величезні фури, вивезти вольєри, будки, меблі та самих дітей. Вивезти 10 років волонтерства і життя", - написала Даша.

Чинний притулок у Покровську, який вона змушена залишити, віддадуть безплатно для проживання людям із тваринами.

Для порятунку "хвостів" із прифронтового Покровська потрібно всього 65 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги

Картка Приват банк: 5168745612467255

Картка Монобанк: 5375411421270013

PayPal: dkorh354@gmail.com

У зв'язку з наближенням лінії фронту вивозити притулок із міста потрібно якомога швидше.

"Покровськ - мета номер один у "сусідів". Стати бомжем у 40 років - це моторошне неприйняття. Допоможіть мені вивезти дітей у Черкаську область", - звернулася до українців волонтерка.

Покровський напрямок фронту - що зараз відбувається

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку тривають найважчі бої. Цей напрямок потребує особливої уваги та посиленої відповіді російським окупантам.

Увечері 1 серпня аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що окупаційна армія РФ захопила Веселе на Покровському напрямку Донецької області. Як уточнюється в повідомленні, ситуація залишається критичною та при цьому вона продовжує погіршуватися.

У ніч на 1 серпня аналітики повідомили, що російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Як пише видання The New York Times, наразі російські окупанти перебувають менш ніж за 20 кілометрів від Покровська.

Втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

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