РФ стягує нові бригади та техніку на Покровський напрямок - DeepState

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де Україна втратила чимало сіл і територій.
"Наразі на Покровський напрямок йде перекидання нових бригад РФ. Наприклад, одна з ворожих бригад, яка раніше була зафіксована як розбита в районі Кринків, була відновлена в районі Джанкою і зараз перебуває в районі Бердичів, що західніше від Авдіївки. Тобто перекидання триває, і важко передбачити, скільки їх ще буде, оскільки ворог не зважає на втрати. Росіяни мають великий людський потенціал, який використовується по максимуму", - заявив Микула в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, липень для України був надзвичайно складним. Оскільки ворог продовжує наступати на багатьох ділянках фронту. Це стосується не тільки Покровського, а й Торецького та Курахівського напрямків. Є просування на Куп'янському напрямку, також ворог просунувся біля Тернів. Важкі бої тривають і на півночі Харківщини.
"Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де ми втратили чимало сіл і територій. Проте найважливіше те, що ми втрачаємо людей, адже наші основні ресурси - це люди. Без людського ресурсу, без якісного солдата, який знає, що робити в окопі, виграти цю війну неможливо. Тому основне завдання зараз - зберегти частини Сил оборони, які вміють і знають, як воювати, і які не бояться", - наголосив Микула.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що військовий Євген Ієвлєв розкрив загрози, якщо росіяни дійдуть до траси Покровськ - Костянтинівка. Ця дорога є стратегічно важливою для Сил оборони, але є й інші шляхи, якими можна будувати логістику для військового забезпечення.
Стало відомо, що РФ окупувала Тимофіївку на Донбасі. Окупанти просунулися біля інших населених пунктів Донецької області, про це в ніч на 1 серпня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.
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