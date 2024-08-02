РФ стягує нові бригади та техніку на Покровський напрямок - DeepState

Липень для України був надзвичайно складним - ворог продовжує наступати на багатьох ділянках фронту.

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РФ готує новий насту / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де Україна втратила чимало сіл і територій.

"Наразі на Покровський напрямок йде перекидання нових бригад РФ. Наприклад, одна з ворожих бригад, яка раніше була зафіксована як розбита в районі Кринків, була відновлена в районі Джанкою і зараз перебуває в районі Бердичів, що західніше від Авдіївки. Тобто перекидання триває, і важко передбачити, скільки їх ще буде, оскільки ворог не зважає на втрати. Росіяни мають великий людський потенціал, який використовується по максимуму", - заявив Микула в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, липень для України був надзвичайно складним. Оскільки ворог продовжує наступати на багатьох ділянках фронту. Це стосується не тільки Покровського, а й Торецького та Курахівського напрямків. Є просування на Куп'янському напрямку, також ворог просунувся біля Тернів. Важкі бої тривають і на півночі Харківщини.

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"Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де ми втратили чимало сіл і територій. Проте найважливіше те, що ми втрачаємо людей, адже наші основні ресурси - це люди. Без людського ресурсу, без якісного солдата, який знає, що робити в окопі, виграти цю війну неможливо. Тому основне завдання зараз - зберегти частини Сил оборони, які вміють і знають, як воювати, і які не бояться", - наголосив Микула.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що військовий Євген Ієвлєв розкрив загрози, якщо росіяни дійдуть до траси Покровськ - Костянтинівка. Ця дорога є стратегічно важливою для Сил оборони, але є й інші шляхи, якими можна будувати логістику для військового забезпечення.

Стало відомо, що РФ окупувала Тимофіївку на Донбасі. Окупанти просунулися біля інших населених пунктів Донецької області, про це в ніч на 1 серпня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

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