"Ситуація критична": окупанти захопили Веселе на Донбасі – DeepState

Ворог тисне і продовжує домагатися тактичних успіхів, ідеться в повідомленні DeepState.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-kriticheskaya-okkupanty-zahvatili-veseloe-na-donbasse-deepstate-10585148.html Посилання скопійоване

З'явилося повідомлення про просування окупантів на сході / Колаж: Главред, Фото: ОК "Захід", t.me/DeepStateUA

Окупаційна армія РФ захопила Веселе на схід від Гродівки на Покровському напрямку Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні ресурсу DeepState. При цьому також публікується оновлена карта бойових дій.

Як уточнюється в повідомленні, ситуація залишається критичною і при цьому вона продовжує погіршуватися.

відео дня

"Ворог тисне і продовжує домагатися тактичних успіхів", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що за останні дні істотно збільшилася кількість КАБів, які окупанти скидають на позиції Сил оборони.

"Ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки нашої другої оборонної лінії", - додали в DeepState.

/ t.me/DeepStateUA

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що РФ окупувала Тимофіївку на Донбасі. Російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російська окупаційна армія продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі і може просуватися до ключового міста на сході країни - Покровська. Втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

Як повідомлялося раніше, Силам оборони України поки що не вдалося знайти ефективний спосіб, який допоміг би остаточно зупинити противника на Покровському напрямку. Окупанти не припиняють спроби тиску, їхні головні маневри пов'язані із закріпленням на залізничних коліях. Про це заявив боєць 68-ї окремої єгерської бригади Олександр із позивним "Рено".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред