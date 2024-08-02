На Покровському напрямку йдуть жорсткі бої: Зеленський пообіцяв 'посилену відповідь' РФ

Президент заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

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Покровський напрямок потребує посиленої відповіді окупантам – Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, СтратКом ЗСУ

На Покровському напрямку тривають найбільш жорсткі бої. Цей напрямок потребує особливої уваги та посиленої відповіді російським окупантам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Доповідь Головкома Сирського щодо фронтової ситуації, і найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку. Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту", - зазначив президент.

Зеленський відзначив, що кожна бригада та підрозділ на Покровському напрямку відіграють ключову роль у захисті держави. За його словами, українські захисники, які зберігають стійкість на цьому напрямку і захищають позиції попри штурми окупантів, "багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни".

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"При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях. Я вдячний кожному й кожній, чия хоробрість повною мірою працює на Україну", - наголосив Зеленський.

Також президент заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Проте, за словами глави держави, її деталі непублічні. Крім цього, Зеленський провів нараду і з командою Міністерства оборони.

"Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів. Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд", - додав він.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на фроні - останні новини

Нагадаємо, співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула повідомив, що найскладніша ситуація наразі на Покровському напрямку, де Україна втратила багато сіл і територій. Росія перекидає нові бригади, які раніше були розбиті, на фронт.

Також залишається складною ситуація у Харківській області. Російські війська активно діють у районі Вовчанська, намагаючись захопити місто.

Як повідомляв Главред, окупанти атакують у районі Макіївки та Борової та досягають певних успіхів. Командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін повідомив, що ворог просувається по лівому флангу і перекинув частину сил і ресурсів туди.

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