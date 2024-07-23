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Чи є загроза для Дніпра: що буде, якщо окупанти дійдуть до Покровська

Анна Ярославська
23 липня 2024, 05:32оновлено 23 липня, 07:00
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Зараз на Покровському напрямку ЗСУ вимотують противника і відходять на рубіж оборони, але поки що не дійшли до цього рубежу.
Олег Жданов, Покровск, ВСУ
Жданов сказав, чи є загроза наступу РФ на Дніпро / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Навіть якщо російським окупаційним військам вдасться досягти успіху і дійти до Покровська, що розташований неподалік адмінкордону з Дніпропетровською областю, бойові дії навряд чи почнуться безпосередньо на самій Дніпропетровщині. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, Дніпро і область побічно вже беруть участь у бойових діях, оскільки перебувають під ракетними і дроновими атаками країни-агресора.

"Імовірність така [бойових дій у Дніпропетровській області] існує, але, в принципі, на сьогоднішній день вона близька до нуля", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, зараз на Покровському напрямку ЗСУ вимотують противника і відходять на рубіж оборони, але поки що не дійшли до цього рубежу.

"Крім того, перед самим Покровськом є лінія оборони, яку будували ще з 2015 року, і там досить потужний рубіж, який нарощують в інженерному плані, і він готується до прийняття військ. Тож, навіть якщо гіпотетично припустити, що російські війська дійдуть до Покровська, далі рухатися їм буде набагато проблематичніше", - сказав Жданов.

Він додав, що сьогодні на Покровському напрямку чисельність угруповання військ противника становить до 100 тисяч.

"Якби не прорив в Очеретиному, то не відомо, куди б вони дійшли. Каскад водосховищ від Карлівки на північ - це і буде рубіж оборони, уздовж річки Вовча. Подивимося, як російські війська його подолають, як форсуватимуть річку", - зазначив Жданов.

Дивіться інтерв'ю Олега Жданова Главреду:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупанти просунулися в районі чотирьох населених пунктів Донецької області. Зокрема, вони мали успіхи на Торецькому та Краматорському напрямках. Про це повідомив моніторинговий канал DeepState увечері 21 липня. За даними аналітиків, російська окупаційна армія просунулася в Нью-Йорку та Залізному. Крім цього, російські військові мали успіхи біля Пантелеймонівки та Калинівки. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили про відбиття ворожих атак на цих ділянках фронту.

21 липня також повідомлялося, що агресор знову посилив тиск на Часів Яр.

Удень 22 липня командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов заявив, що на Торецькому напрямку тривають важкі бої. Окупанти вперлися в багатоповерхову забудову в районі Північного, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Окупанти приблизно місяць ведуть активний наступ на цій ділянці фронту. Бої тривають у районі населених пунктів Залізне, Північне і Південне.

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