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Військовий розкрив загрози, якщо росіяни дійдуть до траси Покровськ - Костянтинівка

Юлія Закрепа
6 липня 2024, 16:34
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Мінометний вогонь противника дістає до позиції українських військових поблизу траси Покровськ - Костянтинівка.
Військовий розкрив загрози, якщо росіяни дійдуть до траси Покровськ - Костянтинівка
Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, УНІАН

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що росіяни штурмують позиції українських військових у Донецькій області. Унаслідок постійних атак виникає загроза захоплення траси Покровськ - Костянтинівка.

Мінометний вогонь противника дістає до позиції українських військових поблизу траси Покровськ - Костянтинівка. Вона є стратегічно важливою для Сил оборони, але є й інші шляхи, якими можна будувати логістику для військового забезпечення.

Євген Ієвлєв для 24 канала розповів, якщо окупантам все ж вдасться вийти на цю трасу, то українські військові матимуть й інший шлях, щоб доїхати до Костянтинівки.

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"Донбас у війні не два з половиною, а десять років. За цей час створено дуже багато стежок. Ворог не зможе захопити та контролювати всі. У полях є шляхи, які ще кращі ніж асфальтовані дороги", - підкреслив військовий.

У ЗСУ не хочуть допускати, що противнику вдасться добратись до траси Покровськ - Костянтинівка, але якщо колись це трапиться, то така ситуація, за словами бійця ЗСУ, не створить надто серйозні логістичні проблеми.

Євген Ієвлєв додав, що ця траса військово дуже важлива, бо з неї відкриваються рубежі у право на Костянтинівку, а вліво на Покровськ, однак на логістику це суттєво не впливає.

Нагадаємо, що ЗСУ перехопили тактичну ініціативу - командир батальйону розкрив ситуацію на Харківщині. "Противник постійно проводить зворотні ударно-штурмові дії на Харківщині. Головна мета - вибити Сили оборони з позицій, які вдалося відбити.

Російські окупанти потрапили в оточення. В ISW розповіли, що відбувається у Вовчанську. Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі міста й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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