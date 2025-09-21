Повзла просто біля узбіччя: в Україні помітили рідкісну змію з Червоної книги

Мешканка України виявила велику змію просто біля проїжджої частини неподалік від Дніпра.

https://glavred.net/ukraine/polzla-pryamo-u-obochiny-v-ukraine-zametili-redchayshuyu-zmeyu-iz-krasnoy-knigi-10700027.html Посилання скопійоване

В Україні помітили рідкісну змію / Колаж Главред, фото: Pexels/Ruben Christen, Pexels/Camilo Ospina

Ви дізнаєтеся:

У Дніпропетровській області помітили рідкісну змію

Знайдена рідкісна змія - сарматський полоз, занесений до Червоної книги

На Запорізькому шосе в Дніпропетровській області помітили рідкісну змію - сарматського полоза, занесеного до Червоної книги України.

Мешканка України виявила велику змію просто біля проїжджої частини неподалік від Дніпра. Рептилія, здатна виростати до двох метрів, спокійно повзла по дорозі, пише видання Телеграф.

відео дня

Як видно на відео, опублікованому в Facebook, жінка акуратно переклала змію в сумку, намагаючись не нашкодити тварині, а потім випустила її в степ - туди, де вона мешкає в природних умовах.

/ Скріншот

Що відомо про сарматського полоза

Це охоронюваний вид, що має струнке, витягнуте тіло до 2 метрів завдовжки. Зазвичай його забарвлення - світло-буре або оливкове з характерними темними плямами. Ці змії живуть у степовій місцевості, на схилах, серед чагарників і в кам'янистих районах.

У раціон полоза входять дрібні гризуни, ящірки, пташині яйця і пташенята. Незважаючи на значні розміри, він безпечний для людини, оскільки не отруйний. Ба більше, полоз відіграє важливу роль в екосистемі, контролюючи чисельність шкідливих гризунів.

Нові види тварин в Україні: експерти розкрили деталі

У Чорнобильській зоні відчуження завершилася традиційна щорічна експедиція з дослідження популяції кажанів.

Як повідомив заступник директора Державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр" Сергій Гащак, під час польових робіт науковці зареєстрували присутність дев'яти рідкісних видів рукокрилих.

Раніше стало відомо, звідки в Києві рідкісна риба. Експерт висловила припущення, що спіймана особина може бути не "дикою".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рибалка в Києві зловив яскраву, красиву, але надзвичайно небезпечну для українських водойм рибу - сонячного окуня. Тіло трофея переливається відтінками зеленого, бірюзового і коричневого, прикрашене синіми смугами і плямами.

Більше новин:

Про джерело: Телеграф Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред