Рибалка під Києвом упіймав величезну рибу: що це за червонокнижний трофей

Коротко:

Рибалка не повідомив ні вагу, ні розміри трофея

У Київській області рибалка виловив рідкісний трофей із місцевого озера. Риба занесена до Червоної книги України.

Цією рибою виявився чорний амур. Рибалка спіймав його в озері Картар у Володарському районі Київської області. Красеня можна побачити на відео користувача ТікТок.

Сам же рибалка не повідомив ні вагу, ні розміри трофея.

Чорний амур

Чорний амур - мирна на вигляд риба, проте вона здатна їсти все, що бачить, включно з власним потомством.

Тіло цієї риби видовжене, темне, іноді майже чорне, з характерним сплощеним з боків тілом. Рот невеликий, а луска - щільна.

Цей вид походить зі Східної Азії, зокрема з річок Китаю та Далекого Сходу. Чорний амур розмножується переважно протягом весни-літа, відкладаючи ікру на зарості у воді.

В Україні риба плаває в деяких водоймах центральних і південних регіонів, де її використовують для боротьби з водоростями, але через всеїдність її потрібно контролювати.