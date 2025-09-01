Рибалка під Києвом упіймав величезну рибу: що це за червонокнижний трофей

Коротко:
- Чорний амур занесений до Червоної книги України
- Рибалка не повідомив ні вагу, ні розміри трофея
У Київській області рибалка виловив рідкісний трофей із місцевого озера. Риба занесена до Червоної книги України.
Цією рибою виявився чорний амур. Рибалка спіймав його в озері Картар у Володарському районі Київської області. Красеня можна побачити на відео користувача ТікТок.
Сам же рибалка не повідомив ні вагу, ні розміри трофея.
Чорний амур
Чорний амур - мирна на вигляд риба, проте вона здатна їсти все, що бачить, включно з власним потомством.
Тіло цієї риби видовжене, темне, іноді майже чорне, з характерним сплощеним з боків тілом. Рот невеликий, а луска - щільна.
Цей вид походить зі Східної Азії, зокрема з річок Китаю та Далекого Сходу. Чорний амур розмножується переважно протягом весни-літа, відкладаючи ікру на зарості у воді.
В Україні риба плаває в деяких водоймах центральних і південних регіонів, де її використовують для боротьби з водоростями, але через всеїдність її потрібно контролювати.
