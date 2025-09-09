Рус
У Києві рибалка показала улов: жінка виловила в Дніпрі екзотичну рибу

Віталій Кірсанов
9 вересня 2025, 18:37
Ця риба популярна в японській, китайській, європейській та інших кухнях.
Великого вугра, вагою 1,2 кг спіймала Юліана Рудик
Великого вугра, вагою 1,2 кг спіймала Юліана Рудик / колаж: Главред, фото: t.me/fishing_kyiv_places, Вікіпедія

Коротко:

  • Великого вугра, вагою 1,2 кг спіймала Юліана Рудик
  • Наживка, на яку клюнув вугор - бичок

У Києві вугор потрапив на вудку рибалки. Жінка виловила його з Дніпра на донку. Про це розповіли в Telegram-каналі "Рибалка Київ".

Зазначається, що великого вугра, вагою 1,2 кг спіймала Юліана Рудик. У риби довге тіло, через що вугор схожий на товсту змію. Жінка ловила його на донку (вудилище, призначене для лову риби з дна). Наживка, на яку клюнув вугор - бичок. Вугор був спійманий у річці Дніпро на локації Водників острів.

відео дня

Вугор здавна вважається справжнім делікатесом. Ця риба цінується в багатьох кухнях світу за незвичайний смак і поживні властивості. Його ніжне, соковите м'ясо має високий вміст жиру, що надає йому багатого і витонченого смаку. Крім того, у нього дуже мало кісток.

Ця риба популярна в японській, китайській, європейській та інших кухнях. В Японії з вугра роблять суші, роли та інші страви. У копченому або маринованому вигляді вугор також є улюбленим делікатесом у багатьох країнах Європи, де його подають як закуску.

У Києві рибалка показала улов: жінка виловила в Дніпрі екзотичну рибу
Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Рідкісні трофеї рибалок в Україні

Як раніше повідомляв Главред, рибалка в Києві зловив яскраву, красиву, але надзвичайно небезпечну для українських водойм рибу - сонячного окуня. Тіло трофея переливається відтінками зеленого, бірюзового і коричневого, прикрашене синіми смугами і плямами. Однак, сонячний окунь не представляє особливого інтересу для рибалок з точки зору гастрономії. Його м'ясо не відрізняється смаковими якостями.

В Україні рибалка зловив рідкісну рибу з червонокнижного списку - марену звичайну, яку ще називають вусанем.

Раніше на озері Лагуна в Закарпатській області спіймали незвичну і рідкісну рибу - коропа коі. Важить "золотий" трофей 9,5 кг.

Яка прісноводна риба водиться в Україні
Яка прісноводна риба водиться в Україні / Главред - інфографіка

Читайте також:

Де мешкає вугор

Вугор мешкає в прісній воді, а розмножується тільки в солоній
Слід зазначити, що ця екзотична риба дійсно водиться в басейні Дніпра. Вугор європейський (Anguilla anguilla) є прохідною рибою. Мешкає в прісній воді (річках, озерах). Однак, коли настає час розмноження, вугор вирушає в надзвичайно довгу та складну міграцію через Атлантичний океан до Саргасового моря. Там риба відкладає ікру і гине. Потім личинки вугра (лептоцефали) здійснюють зворотну подорож, повертаючись до європейських берегів, зокрема й до Дніпра.

Однак через низку негативних чинників - забруднення річок, перекриття шляхів міграції греблями та надмірний вилов, популяція вугра в Україні значно скоротилася. Наразі цей вид перебуває на межі зникнення і занесений до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Рибак риба річка Дніпро цікаві новини
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
"Путін отримав те, що хотів": Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу

13:45

Ціни злетіли до історичного максимуму - який вид м'яса рекордно подорожчав

13:44

Продажі впали більш ніж удвічі: Китай масово йде з РФ, обвалюючи економіку

