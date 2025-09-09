У Києві рибалка показала улов: жінка виловила в Дніпрі екзотичну рибу

Ця риба популярна в японській, китайській, європейській та інших кухнях.

Великого вугра, вагою 1,2 кг спіймала Юліана Рудик / колаж: Главред, фото: t.me/fishing_kyiv_places, Вікіпедія

Великого вугра, вагою 1,2 кг спіймала Юліана Рудик

Наживка, на яку клюнув вугор - бичок

У Києві вугор потрапив на вудку рибалки. Жінка виловила його з Дніпра на донку. Про це розповіли в Telegram-каналі "Рибалка Київ".

Зазначається, що великого вугра, вагою 1,2 кг спіймала Юліана Рудик. У риби довге тіло, через що вугор схожий на товсту змію. Жінка ловила його на донку (вудилище, призначене для лову риби з дна). Наживка, на яку клюнув вугор - бичок. Вугор був спійманий у річці Дніпро на локації Водників острів.

Вугор здавна вважається справжнім делікатесом. Ця риба цінується в багатьох кухнях світу за незвичайний смак і поживні властивості. Його ніжне, соковите м'ясо має високий вміст жиру, що надає йому багатого і витонченого смаку. Крім того, у нього дуже мало кісток.

Ця риба популярна в японській, китайській, європейській та інших кухнях. В Японії з вугра роблять суші, роли та інші страви. У копченому або маринованому вигляді вугор також є улюбленим делікатесом у багатьох країнах Європи, де його подають як закуску.

Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Рідкісні трофеї рибалок в Україні

Як раніше повідомляв Главред, рибалка в Києві зловив яскраву, красиву, але надзвичайно небезпечну для українських водойм рибу - сонячного окуня. Тіло трофея переливається відтінками зеленого, бірюзового і коричневого, прикрашене синіми смугами і плямами. Однак, сонячний окунь не представляє особливого інтересу для рибалок з точки зору гастрономії. Його м'ясо не відрізняється смаковими якостями.

В Україні рибалка зловив рідкісну рибу з червонокнижного списку - марену звичайну, яку ще називають вусанем.

Раніше на озері Лагуна в Закарпатській області спіймали незвичну і рідкісну рибу - коропа коі. Важить "золотий" трофей 9,5 кг.

Яка прісноводна риба водиться в Україні / Главред - інфографіка

Де мешкає вугор Вугор мешкає в прісній воді, а розмножується тільки в солоній

Слід зазначити, що ця екзотична риба дійсно водиться в басейні Дніпра. Вугор європейський (Anguilla anguilla) є прохідною рибою. Мешкає в прісній воді (річках, озерах). Однак, коли настає час розмноження, вугор вирушає в надзвичайно довгу та складну міграцію через Атлантичний океан до Саргасового моря. Там риба відкладає ікру і гине. Потім личинки вугра (лептоцефали) здійснюють зворотну подорож, повертаючись до європейських берегів, зокрема й до Дніпра. Однак через низку негативних чинників - забруднення річок, перекриття шляхів міграції греблями та надмірний вилов, популяція вугра в Україні значно скоротилася. Наразі цей вид перебуває на межі зникнення і занесений до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги України.

