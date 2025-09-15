На гачку - червонокнижний вид: стало відомо, звідки в Києві рідкісна риба

Ви дізнаєтеся:
- Європейський вугор проходить тривалий шлях
- Можливо, що вугра випустили з розведення
Любителька риболовлі спіймала в Дніпрі незвичайний трофей - вугра вагою 1,2 кг. Як відомо, через втручання людини ця риба майже зникла з українських водойм.
Також вугор значно скоротився в усій природній зоні проживання, розповіла виданню Телеграф іхтіолог Інституту зоології Юлія Куцоконь.
Незвичайне походження
Експерт висловила припущення, що спіймана особина може бути не "дикою".
"Можливо, що вугра випустили з розведення. Є проєкти з виведення личинок, і, можливо, господарства поблизу Києва теж цим займаються", - каже експертка.
Складний життєвий шлях вугра
Європейський вугор проходить тривалий шлях: личинки формуються в Атлантичному океані, у Саргасовому морі.
Потім вони мігрують через течії (наприклад, Гольфстрім) до берегів Європи і заходять у річки, де живуть більшу частину життя.
Для розмноження дорослі особини знову пливуть в океан на нерест.
Чому природна поява дуже малоймовірна
Більшість річок заблоковані греблями і гідроспорудами, що перешкоджають міграції вугра.
Хоча молоді особини іноді здатні пересуватися по вологій землі в болотистій місцевості, реальні перешкоди на річках вони подолати не можуть.
Цікаві факти про риб: що говорять експерти
Так само, як і в людей, у різних видів риб може бути свій режим дня: одні активні вдень, інші - переважно вночі. Дивно, але у риб теж існує внутрішній біологічний годинник, який регулює періоди неспання і спокою. Хоча їхній "сон" відрізняється від людського - зокрема, за активністю мозку - деякі риби дійсно впадають у стан, що нагадує сон.
Раніше повідомлялося про те, що рибалка під Києвом спіймав величезну рибу. Рибалка спіймав амура в озері Картар у Володарському районі Київської області.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рибалка в Києві зловив яскраву, красиву, але надзвичайно небезпечну для українських водойм рибу - сонячного окуня. Тіло трофея переливається відтінками зеленого, бірюзового і коричневого, прикрашене синіми смугами і плямами.
Більше новин:
- Чи сплять риби вночі: вчені розкрили таємницю підводних мешканців
- Рибалка під Києвом спіймав величезну рибу: що це за червонокнижний трофей
- У Києві рибалка показала улов: жінка виловила в Дніпрі екзотичну рибу: що це за екзотична риба
Про персону: Юлія Куцоконь
Юлія Куцоконь - старший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України). Серед її наукових інтересів: іхтіофауна малих і середніх річок, чужорідні та рідкісні види риб в Україні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред