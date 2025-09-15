На гачку - червонокнижний вид: стало відомо, звідки в Києві рідкісна риба

Експерт висловила припущення, що спіймана особина може бути не "дикою".

У Дніпрі виловили вугра / Колаж: Главред, фото: Pexels/Engin Akyurt, Pexels/Riccardo Marchegiani

Любителька риболовлі спіймала в Дніпрі незвичайний трофей - вугра вагою 1,2 кг. Як відомо, через втручання людини ця риба майже зникла з українських водойм.

Також вугор значно скоротився в усій природній зоні проживання, розповіла виданню Телеграф іхтіолог Інституту зоології Юлія Куцоконь.

Незвичайне походження

Експерт висловила припущення, що спіймана особина може бути не "дикою".

"Можливо, що вугра випустили з розведення. Є проєкти з виведення личинок, і, можливо, господарства поблизу Києва теж цим займаються", - каже експертка.

Складний життєвий шлях вугра

Європейський вугор проходить тривалий шлях: личинки формуються в Атлантичному океані, у Саргасовому морі.

Потім вони мігрують через течії (наприклад, Гольфстрім) до берегів Європи і заходять у річки, де живуть більшу частину життя.

Для розмноження дорослі особини знову пливуть в океан на нерест.

Чому природна поява дуже малоймовірна

Більшість річок заблоковані греблями і гідроспорудами, що перешкоджають міграції вугра.

Хоча молоді особини іноді здатні пересуватися по вологій землі в болотистій місцевості, реальні перешкоди на річках вони подолати не можуть.

Так само, як і в людей, у різних видів риб може бути свій режим дня: одні активні вдень, інші - переважно вночі. Дивно, але у риб теж існує внутрішній біологічний годинник, який регулює періоди неспання і спокою. Хоча їхній "сон" відрізняється від людського - зокрема, за активністю мозку - деякі риби дійсно впадають у стан, що нагадує сон.

Про персону: Юлія Куцоконь Юлія Куцоконь - старший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України). Серед її наукових інтересів: іхтіофауна малих і середніх річок, чужорідні та рідкісні види риб в Україні.

