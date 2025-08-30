Польща депортувала 15 українців: у чому причина

Українські громадяни, вислані з Польщі, неодноразово каралися за правопорушення.

Польща депортувала 15 українців / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Депортовані українці становили загрозу порядку на польській території

З початку року з країни вже насильно було видворено 1,1 тис іноземців

Польські прикордонники примусово привезли до кордону 15 громадян України, які становили загрозу громадській безпеці, і передали їх українській стороні. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що українські громадяни, вислані з Польщі, неодноразово каралися за правопорушення. Вони становили загрозу громадській безпеці та порядку на польській території.

Люди, притягнуті до процедури депортації, вже неодноразово каралися за різні злочини і правопорушення, серед яких зберігання наркотичних і психотропних речовин, крадіжки, пограбування, керування автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння, організація незаконного перетину польського кордону та ін.

Дані щодо іноземців були внесені до списку осіб, перебування яких на території Польщі є небажаним. При цьому їм виносили заборону на повторний в'їзд до Польщі терміном від 5 до 10 років.

За інформацією польського міністерства внутрішніх справ, від початку року з країни вже насильно було видворено 1,1 тис. іноземців.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький скористався правом вето і заблокував законопроєкт, що передбачає допомогу громадянам України.

Вето нового Кароля Навроцького на зміни до спеціального закону про підтримку українських біженців може призвести до того, що з 30 вересня близько 900 тисяч громадян України втратять право на легальне перебування в країні. Про це повідомив польський журналіст Марек Сієрант.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що політичний розподіл у Польщі між проєвропейським урядом Дональда Туска і президентом, орієнтованим на співпрацю з республіканцями, може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Усе залежатиме від внутрішніх процесів у ЄС і ставлення Варшави до історичних суперечок.

