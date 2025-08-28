Рус
У Польщі розбився винищувач F-16 - що відомо про авіакатастрофу

Руслана Заклінська
28 серпня 2025, 23:16
Винищувач зазнав аварії під час підготовки до авіашоу.
У Польщі розбився винищувач F-16 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Під час підготовки до авіашоу розбився винищувач F-16
  • Пілот літака, ймовірно Мацей Краковян, загинув
  • Попередньою причиною називають звалювання на низькій висоті та втрату підйомної сили

У четвер, 28 серпня, під час підготовки до авіашоу польському місті Радом розбився винищувач F-16. Пілот літака загинув. Про це повідомив прессекретар уряду Польщі Адам Шлапка.

"На жаль, пілот загинув. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш поговорив з премʼєр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", - написав речник.

За його словами, інцидент трапився під час виконання маневру "бочка". Попередньою причиною називають звалювання на низькій висоті та втрату підйомної сили.

На відео, поширеному у соцмережах, видно, як F-16 різко втрачає висоту. У певний момент борт вдарився об злітно-посадкову смугу, після чого стався потужний вибух.

Колишній командир 32-ї бази тактичної авіації в Ласці, полковник Крістіан Зієць у коментарі RMF FM припустив, що інцидент міг статися через помилку пілота.

Відео моменту катастрофи літака F-16 у Польщі:

У Польщі розбився винищувач F-16 / Фото: скріншот

Що відомо про загиблого пілота

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який прибув на місце катастрофи, підтвердив загибель пілота. За інформацією польських ЗМІ, йдеться про відомого льотчика й керівника пілотажної групи Tiger Demo Team Мацея Краковяна.

"У катастрофі літака F-16 загинув пілот Війська Польського - офіцер, який завжди служив батьківщині з відданістю і великою відвагою", - заявив Косіняк-Камиш.

Міжнародна авіаційна виставка AirShow у Радомі, яка запланована на 30–31 серпня, є однією з найбільших у Європі. Цього року на ньому планували представлення понад 150 літаків із 20 країн.

Нагадаємо, 12 червня на заході Індії, неподалік аеропорту міста Ахмедабад, розбився пасажирський літак Air India під час вильоту рейсу до Лондона. На борту перебували 242 людини, включно з 2 пілотами та 10 бортпровідниками.

Також 6 лютого у російському Підмосков’ї розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Двоє громадян Росії, які перебували на борту, загинули.

Як повідомляв Главред, 25 грудня у Казахстані зазнав аварії пасажирський літак азербайджанських авіаліній. Літак впав у районі аеропорту Актау, тоді на борту перебувало кілька десятків людей.

Про персону: Владислав Марцін Косіняк-Камиш

Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) — польський лікар і політик.
Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.
У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.
У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска.

Постраждала квартира судді Мастер Шеф, де вона живе з донькою

