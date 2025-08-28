У Польщі розбився винищувач F-16 - що відомо про авіакатастрофу

Що відомо:
- Під час підготовки до авіашоу розбився винищувач F-16
- Пілот літака, ймовірно Мацей Краковян, загинув
- Попередньою причиною називають звалювання на низькій висоті та втрату підйомної сили
У четвер, 28 серпня, під час підготовки до авіашоу польському місті Радом розбився винищувач F-16. Пілот літака загинув. Про це повідомив прессекретар уряду Польщі Адам Шлапка.
"На жаль, пілот загинув. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш поговорив з премʼєр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", - написав речник.
За його словами, інцидент трапився під час виконання маневру "бочка". Попередньою причиною називають звалювання на низькій висоті та втрату підйомної сили.
На відео, поширеному у соцмережах, видно, як F-16 різко втрачає висоту. У певний момент борт вдарився об злітно-посадкову смугу, після чого стався потужний вибух.
Колишній командир 32-ї бази тактичної авіації в Ласці, полковник Крістіан Зієць у коментарі RMF FM припустив, що інцидент міг статися через помилку пілота.
Відео моменту катастрофи літака F-16 у Польщі:
Що відомо про загиблого пілота
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який прибув на місце катастрофи, підтвердив загибель пілота. За інформацією польських ЗМІ, йдеться про відомого льотчика й керівника пілотажної групи Tiger Demo Team Мацея Краковяна.
"У катастрофі літака F-16 загинув пілот Війська Польського - офіцер, який завжди служив батьківщині з відданістю і великою відвагою", - заявив Косіняк-Камиш.
Міжнародна авіаційна виставка AirShow у Радомі, яка запланована на 30–31 серпня, є однією з найбільших у Європі. Цього року на ньому планували представлення понад 150 літаків із 20 країн.
