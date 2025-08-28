У Польщі розбився винищувач F-16 - що відомо про авіакатастрофу

Винищувач зазнав аварії під час підготовки до авіашоу.

У Польщі розбився винищувач F-16 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Під час підготовки до авіашоу розбився винищувач F-16

Пілот літака, ймовірно Мацей Краковян, загинув

Попередньою причиною називають звалювання на низькій висоті та втрату підйомної сили

У четвер, 28 серпня, під час підготовки до авіашоу польському місті Радом розбився винищувач F-16. Пілот літака загинув. Про це повідомив прессекретар уряду Польщі Адам Шлапка.

"На жаль, пілот загинув. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш поговорив з премʼєр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", - написав речник.

За його словами, інцидент трапився під час виконання маневру "бочка". Попередньою причиною називають звалювання на низькій висоті та втрату підйомної сили.

На відео, поширеному у соцмережах, видно, як F-16 різко втрачає висоту. У певний момент борт вдарився об злітно-посадкову смугу, після чого стався потужний вибух.

Колишній командир 32-ї бази тактичної авіації в Ласці, полковник Крістіан Зієць у коментарі RMF FM припустив, що інцидент міг статися через помилку пілота.

Відео моменту катастрофи літака F-16 у Польщі:

У Польщі розбився винищувач F-16 / Фото: скріншот

Що відомо про загиблого пілота

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який прибув на місце катастрофи, підтвердив загибель пілота. За інформацією польських ЗМІ, йдеться про відомого льотчика й керівника пілотажної групи Tiger Demo Team Мацея Краковяна.

"У катастрофі літака F-16 загинув пілот Війська Польського - офіцер, який завжди служив батьківщині з відданістю і великою відвагою", - заявив Косіняк-Камиш.

Міжнародна авіаційна виставка AirShow у Радомі, яка запланована на 30–31 серпня, є однією з найбільших у Європі. Цього року на ньому планували представлення понад 150 літаків із 20 країн.

Про персону: Владислав Марцін Косіняк-Камиш Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) — польський лікар і політик.

Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.

У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.

У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска.

