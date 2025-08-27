Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

Юрій Берендій
27 серпня 2025, 21:35оновлено 27 серпня, 22:14
1303
900 тисяч громадян України в Польщі можуть залишитись без легального статусу з 30 вересня через рішення нового президента Польщі Кароля Навроцького.
900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось
900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що далі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • 900 тисяч українців в Польщі можуть втратити легальний статус
  • Легалізуватись в Польщі для них буде непросто
  • Вето Навроцького щодо законопроєкту про допомогу українцям вдарить по самій Польщі

Вето нового президента Польщі Кароля Навроцького на зміни до спеціального закону про підтримку українських біженців може призвести до того, що з 30 вересня близько 900 тисяч громадян України втратять право на легальне перебування в країні. Про це повідомив польський журналіст Марек Сієрант в ефірі проєкту "Суперпозиція" на YouTube.

Він пояснив, що через призупинення дії закону про допомогу українцям, ухваленого у 2022 році, всі українці, які нині мають захист у Польщі, автоматично опиняються поза межами легального статусу.

відео дня

"Що це означає? Це означає, що вони тоді не мають права на захист, не мають права користуватися нарівні з поляками медичними послугами, принаймні базовими, початковими медичними послугами, і не мають права легально виконувати свою роботу", - вказує журналіст.

При цьому легалізуватися в країні буде непросто, і саме така ситуація може торкнутися майже мільйона осіб.

Сієрант також зауважив, що у своєму звіті Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі попередило, що через це рішення державний бюджет щороку може втрачати до 8 мільярдів злотих (понад 1,5 мільярда доларів). Такі збитки пов’язані з ризиком нелегальної роботи українців, їхнього виїзду до інших країн чи повернення в Україну, що позбавить польську економіку податків і страхових внесків.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС
ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Чому рішення Навроцького це постріл в ногу - думка експерта

Як писав Главред, новий президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на поправку до закону про українських біженців. Він пояснив, що право користуватися польською системою охорони здоров’я повинні мати лише ті громадяни України, які працюють і активно інтегруються в польське суспільство. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на портал Gremi Personal.

Директор компанії Юрій Григоренко наголосив, що українці суттєво сприяють розвитку польської економіки. Так, понад 800 тисяч офіційно сплачують внески до ZUS, що становить дві третини від усіх іноземних працівників країни. Водночас новий підхід влади може поставити під загрозу систему соціального захисту біженців.

За його словами, якщо з 1 жовтня спеціальний закон не набуде чинності, сотні тисяч українців будуть змушені терміново легалізувати своє перебування за старими правилами, що може серйозно вдарити по ринку праці та економіці Польщі.

Політика Польщі щодо України та українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький скористався правом вето та заблокував законопроєкт, що передбачав допомогу громадянам України.

Як повідомив у соцмережі X віце-прем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, це рішення призвело до того, що Україна фактично втратить доступ до терміналів Starlink, які фінансувалися Варшавою.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зауважив, що політичний поділ у Польщі між проєвропейським урядом Дональда Туска та президентом, орієнтованим на співпрацю з республіканцями, може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Усе залежатиме від внутрішніх процесів у ЄС та ставлення Варшави до історичних суперечок.

Інші новини:

Про персону: Кароль Навроцький

Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті.

Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями".

Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську.

Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Польщі Польща Кароль Навроцький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

22:22Війна
Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

21:41Україна
900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:35Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

Останні новини

23:24

У віцемера Павлишина, син якого забив пенсіонерку, виявили мільйонні статки та елітну нерухомість в Києві

22:22

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

22:06

На Анну Трінчер напали під час концерту: "Це треш"Відео

21:41

Як правильно тримати повідець: якщо не знати, собака наражається на небезпеку

21:41

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакоюВідео

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
21:35

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:31

Гороскоп на сьогодні 28 серпня: Овнам - чудова зустріч, Козорогам - збитки

21:31

"Ми познайомилися": Олена Мозгова розповіла правду про обраницю доньки

21:19

До побачення, надокучливі шкідники: як позбутися мурах раз і назавжди

Реклама
21:12

Не тільки княгині: що приховує життя єдиної української імператриці

20:58

Як приготувати звичайне куряче філе, щоб усі ахнули - відмінний рецептВідео

20:57

Буде рости не по дням, а по годинам: ТОП-10 кроків, як пришвидшити ріст волосся

20:56

Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

20:41

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

20:35

Де три відмінності між двома котами: лише "геній головоломок" їх знайде за 27 секунд

20:14

В Україні помітили екзотичну пташку: куди прилетіли пернаті неймовірної краси

19:56

Як зрозуміти, що чоловік таємно закоханий у вас: 4 неочевидні сигнали психологів

19:53

"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

19:44

На що вказує великий палець - вчені розкрили його зв’язок із розміром мозку

19:44

В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

Реклама
19:23

Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

19:11

Путін готує пастку на зустріч із Зеленським - чим закінчаться переговориВідео

19:10

Поки США мріють про завершення війни в 2025 році, Путін готує новий ударПогляд

18:55

Дадуть врожай уже за місяць: що можна посіяти або посадити у вересніВідео

18:37

Ексдружина футболіста Пятова похвалилася ідеальним чоловіком

18:33

Чому коти так люблять пити воду з крана: цікаве пояснення ветеринара

18:25

Україна може перемоги Росію у війні - бійці ГУР назвали єдиний дієвий метод

18:15

Грошей не взяв: Тополя розповів, яку послугу йому зробив Зеленський

17:52

Які цифри номерів телефонів "притягують" гроші та удачу: нумерологи пояснили

17:51

"Вони посперечалися на гроші": Бужинська розповіла правду про знайомство з чоловіком

17:45

Українцям загрожує "заморожування" пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

17:37

Каленюк з ЦПК називає наших воїнів "московськими гнидами", а сама переховує чоловіка від мобілізації, – військовий

17:28

Президент Азербайджану заявив про вторгнення Росії і окупацію країни - що сталось

17:24

Долар та євро різко впали: новий курс валют значно укріпив гривню

17:14

Прикутий до ліжка: ведучого "У світі тварин" Миколу Дроздова кинули доньки

16:55

Обвал ціни на 12%: вартість одного фрукту в Україні різко зменшилась

16:52

Виїжджати за кордон зможе ще одна категорія громадян: КМУ ухвалив важливе рішення

16:50

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

16:49

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

16:42

Чим відрізняються два хлопці: відмінності треба знайти всього за 27 секунд

Реклама
16:41

Росіяни зайшли в ще одну область України - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

16:28

Енріке Іглесіас стане батьком учетверте: хто народить йому дитину

16:25

Посівний календар на вересень 2025 року: що потрібно зробити в саду і на городі

16:22

Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

16:19

Один рух і "сліпі зони" зникнуть: що варто зробити водіям в автоВідео

15:53

Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

15:50

Сім'я Брюса Вілліса ухвалила важливе рішення

15:48

Куди відлітають лелеки: орнітолог пояснив, як птахи долають шлях до Африки

15:45

Чи визнають США Крим російським - політолог розкрив, чого чекати УкраїніВідео

15:31

"Це життя": Олена Мозгова розповіла про розставання з чоловікомВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти