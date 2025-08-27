900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч громадян України в Польщі можуть залишитись без легального статусу з 30 вересня через рішення нового президента Польщі Кароля Навроцького.

https://glavred.net/world/900-tysyach-ukraincev-v-polshe-poteryayut-pravo-na-rabotu-i-medicinu-chto-proizoshlo-10693304.html Посилання скопійоване

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що далі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

900 тисяч українців в Польщі можуть втратити легальний статус

Легалізуватись в Польщі для них буде непросто

Вето Навроцького щодо законопроєкту про допомогу українцям вдарить по самій Польщі

Вето нового президента Польщі Кароля Навроцького на зміни до спеціального закону про підтримку українських біженців може призвести до того, що з 30 вересня близько 900 тисяч громадян України втратять право на легальне перебування в країні. Про це повідомив польський журналіст Марек Сієрант в ефірі проєкту "Суперпозиція" на YouTube.

Він пояснив, що через призупинення дії закону про допомогу українцям, ухваленого у 2022 році, всі українці, які нині мають захист у Польщі, автоматично опиняються поза межами легального статусу.

відео дня

"Що це означає? Це означає, що вони тоді не мають права на захист, не мають права користуватися нарівні з поляками медичними послугами, принаймні базовими, початковими медичними послугами, і не мають права легально виконувати свою роботу", - вказує журналіст.

При цьому легалізуватися в країні буде непросто, і саме така ситуація може торкнутися майже мільйона осіб.

Сієрант також зауважив, що у своєму звіті Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі попередило, що через це рішення державний бюджет щороку може втрачати до 8 мільярдів злотих (понад 1,5 мільярда доларів). Такі збитки пов’язані з ризиком нелегальної роботи українців, їхнього виїзду до інших країн чи повернення в Україну, що позбавить польську економіку податків і страхових внесків.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Чому рішення Навроцького це постріл в ногу - думка експерта

Як писав Главред, новий президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на поправку до закону про українських біженців. Він пояснив, що право користуватися польською системою охорони здоров’я повинні мати лише ті громадяни України, які працюють і активно інтегруються в польське суспільство. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на портал Gremi Personal.

Директор компанії Юрій Григоренко наголосив, що українці суттєво сприяють розвитку польської економіки. Так, понад 800 тисяч офіційно сплачують внески до ZUS, що становить дві третини від усіх іноземних працівників країни. Водночас новий підхід влади може поставити під загрозу систему соціального захисту біженців.

За його словами, якщо з 1 жовтня спеціальний закон не набуде чинності, сотні тисяч українців будуть змушені терміново легалізувати своє перебування за старими правилами, що може серйозно вдарити по ринку праці та економіці Польщі.

Політика Польщі щодо України та українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький скористався правом вето та заблокував законопроєкт, що передбачав допомогу громадянам України.

Як повідомив у соцмережі X віце-прем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, це рішення призвело до того, що Україна фактично втратить доступ до терміналів Starlink, які фінансувалися Варшавою.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зауважив, що політичний поділ у Польщі між проєвропейським урядом Дональда Туска та президентом, орієнтованим на співпрацю з республіканцями, може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Усе залежатиме від внутрішніх процесів у ЄС та ставлення Варшави до історичних суперечок.

Інші новини:

Про персону: Кароль Навроцький Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями". Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську. Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред