УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Поклали" великі банки РФ: кіберфахівці ГУР вдарили по окупантах – ЗМІ

Олексій Тесля
14 вересня 2024, 20:20оновлено 14 вересня, 20:53
174
Банки РФ, що потрапили під удар ГУР, забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС РФ.
ГУР
ГУР атакувало найбільші банки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

У результаті DDOS-атаки на країну-агресора РФ кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони вдарили по найбільших російських банках.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, в результаті операції було порушено роботу найбільших банківських установ РФ.

Банки РФ, які потрапили під удар ГУР, забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС РФ.

відео дня

Уточнюється, що під кіберудар потрапили:

  • "Банк Росія";
  • "Тинькофф банк";
  • "Газ банк";
  • платіжна система "СБП".

"Користувачі в багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися "особистим кабінетом", припинення роботи сайтів і мобільних додатків банків", - ідеться в повідомленні.

Джерела в ГУР додали, що клієнти атакованих банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Хакерські атаки - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР кібератака хакерська атака війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Кордон прорвано, росіянам загрожує "котел": у ЗСУ говорять про нову операцію у РФ

Кордон прорвано, росіянам загрожує "котел": у ЗСУ говорять про нову операцію у РФ

21:55 Україна
"Дуже складний процес": Україна почала виробництво снарядів натовського калібру

"Дуже складний процес": Україна почала виробництво снарядів натовського калібру

21:04 Україна
"Поклали" великі банки РФ: кіберфахівці ГУР вдарили по окупантах – ЗМІ

"Поклали" великі банки РФ: кіберфахівці ГУР вдарили по окупантах – ЗМІ

20:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Любов померла : Ольга Сумська розповіла про розлучення з чоловіком 104788

"Любов померла": Ольга Сумська розповіла про розлучення з чоловіком

Гороскоп на завтра 15 вересня: Стрільцям - важлива подія, Терезам - захоплюючий день 23836

Гороскоп на завтра 15 вересня: Стрільцям - важлива подія, Терезам - захоплюючий день

Суворо заборонено: чому не можна кидати пельмені в окріп - причина здивує 15226

Суворо заборонено: чому не можна кидати пельмені в окріп - причина здивує

Боже мій : Клара Новікова вийшла на зв'язок і приголомшила заявою 11757

"Боже мій": Клара Новікова вийшла на зв'язок і приголомшила заявою

Останні новини

21:55

Кордон прорвано, росіянам загрожує "котел": у ЗСУ говорять про нову операцію у РФ

21:38

Росія запустила по Україні балістику: в Одесі прогриміли вибухи

21:04

"Дуже складний процес": Україна почала виробництво снарядів натовського калібру

20:36

В Україні стрімко "злетіли" ціни на продукти: що подорожчало за місяць

20:20

"Поклали" великі банки РФ: кіберфахівці ГУР вдарили по окупантах – ЗМІ

Чи зможе Україна перемогти Росію: Фесенко – про те, як вибори в США вплинуть на результат війниЧи зможе Україна перемогти Росію: Фесенко – про те, як вибори в США вплинуть на результат війни
19:36

РФ раптово перекинула тисячі окупантів на Курщину: в ЗСУ розкрили дані

19:10

Як демографічна криза впливає на економіку і політику країни?Погляд

19:09

Прилетіло по підприємству: внаслідок удару РФ на Запоріжжі є загиблі

19:08

Україна надала США та Британії цілі РФ, які хоче атакувати - Reuters

Реклама
18:45

"Я тепер на рідній землі": перші емоційні дзвінки військових після поверннення з полонуВідео

18:39

Ще ті коники-стрибунці: експерти пояснили, чому коти так люблять стрибати

18:13

"Покришили" росіян разом із технікою: кадри спецоперації ГУР біля берегів КримуВідео

17:16

ЗСУ звільнили ще кілька сіл в Курській області: в DeepState розкрили деталі

17:11

"Це диво": з'явилися несподівані деталі нового обміну полоненими

16:55

ЗСУ тримають росіян "лоб у лоб": ситуація в Покровську знову ускладнилась - ЗСУ

16:25

Другий міст за два дні: росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську - МВА

16:13

MELOVİN послав п'яну жінку просто під час концерту

16:12

У Шольца заговорили про переговори між Україною та РФ: що пропонує Берлін

15:57

СБУ затримала всіх паліїв військових авто: покарання не уникнути - експерт

15:36

8 порад, як уникнути натирання взуття: ніжки будуть "літати"

Реклама
15:29

Путіну загрожує подвійний удар, через дві країни він не наважиться на ядерку - РНБО

15:16

У росіян десятки "двохсотих": на Курщині розгромили частини "елітних" військ РФВідео

14:48

Овочі дешевшати не будуть: українцям дали невтішний прогноз щодо цін

14:39

Помер відомий український фольклорист

14:38

У саду буде маленька Голландія: коли і як правильно садити тюльпаниВідео

14:38

Наші – вдома: 103 воїнів вдалося повернути в Україну, серед звільнених є азовці

14:24

Шольц різко оголосив про позицію Німеччини щодо постачання Україні Taurus

14:06

Британська розвідка показала знищені мости в Курській областіФото

13:42

ЗСУ знову прорвались на Курщині: тисячі росіян під загрозою оточення - Forbes

13:37

Удари зброєю Заходу вглиб РФ: у Зеленського відповіли на погрози Путіна

13:14

Що не можна робити з полуницею у вересні: одна дія знищить урожай

13:11

Прикинувся водієм: журналістка повністю викрила блогера ВолошинаВідео

12:51

Навіщо водії поливають лобове скло авто мінеральною водою: неочікувана хитрість

12:49

"Я б з задоволенням": Усик зізнався, що хоче отримати в Кабміні посаду міністра

12:22

Путін може застосувати ядерну зброю в Росії: у Reuters розкрили плани Кремля

12:03

Постарілий Жигунов сильно здав після смерті Заворотнюк

11:53

Навіщо на бачку унітазу аж дві кнопки: неординарна розгадка здивує

11:52

Окупанти атакували енергообʼєкт в одній із областей України: що відомо

11:32

Місячне затемнення 18 вересня 2024: Стрільцям - переїзд, Рибам - зміни, Овнам - зціленняВідео

11:04

ЗСУ просунулися вперед у ще одному районі Курської області: деталі від ISW

Реклама
10:44

Режим Путіна може отримати більше зброї від КНДР: ЗМІ розкрили подробиці

10:11

"Він розуміє, як важко вижити": Зеленський про відверту розмову з Трампом

09:40

У Путіна є два варіанти "відповіді" на далекобійні удари ЗСУ: у США дізналися деталі

09:18

Без офіційних оголошень: США і Британія дозволили Україні бити по РФ - Guardian

09:15

Що приготувати з гарбуза: смачні рецепти на сніданок, обід або вечерю

08:42

РФ атакувала Україну понад 70 "шахедами": Зеленський зробив заяву

08:35

Використання західної зброї для ударів по РФ: Байден різко відповів Путіну

08:10

Чому насправді Путін влаштовує істерику через дозвіл на удари по РФПогляд

07:46

Повномасштабний контрнаступ РФ у Курській області ще не почався - ISW

07:05

Відшукати парасольку за 8 секунд зможе лише геній: загадка для людей із "зором орла"

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти