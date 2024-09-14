"Поклали" великі банки РФ: кіберфахівці ГУР вдарили по окупантах – ЗМІ

Банки РФ, що потрапили під удар ГУР, забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС РФ.

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ГУР атакувало найбільші банки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

У результаті DDOS-атаки на країну-агресора РФ кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони вдарили по найбільших російських банках.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, в результаті операції було порушено роботу найбільших банківських установ РФ.

Банки РФ, які потрапили під удар ГУР, забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС РФ.

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Уточнюється, що під кіберудар потрапили:

"Банк Росія";

"Тинькофф банк";

"Газ банк";

платіжна система "СБП".

"Користувачі в багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися "особистим кабінетом", припинення роботи сайтів і мобільних додатків банків", - ідеться в повідомленні.

Джерела в ГУР додали, що клієнти атакованих банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

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