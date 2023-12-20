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"Відновили на 100%": "Київстар" повністю запрацював в Україні та за кордоном

Руслана Заклінська
20 грудня 2023, 19:48
"Київстар" разом із СБУ впроваджує оновлені методи кіберзахисту для убезпечення від подібних атак.
'Відновили на 100%': 'Київстар' повністю запрацював в Україні та за кордоном
Київстар в Україні запрацював на 100% / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/kyivstar

Мобільний оператор "Київстар" повністю відновив роботу на території України та за її межами після хакерської атаки, що сталася 12 грудня. Усі послуги "Київстар" тепер працюють без будь-яких обмежень. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

"Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги "Київстар" працюють без будь-яких обмежень, - сказав президент "Київстар".

За словами Комарова, всі послуги, включаючи міжнародний роумінг, повернулися до повноцінного функціонування. Процес відновлення тривав кілька днів, причому останньою була відновлена послуга міжнародного роумінгу.

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Президент компанії визнав відтік клієнтів після кібератаки, проте через фокус компанії на відновленні послуг точних даних щодо кількості втрачених клієнтів наразі немає. Він висловив надію, що користувачі, які перейшли до інших мобільних операторів, повернуться до "Київстару".

Комаров також розповів, що "Київстар" разом із Службою безпеки України вже впроваджує нові методи кіберзахисту для убезпечення від подібних атак у майбутньому.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, вранці 12 грудня в мережі мобільного оператора Київстар відбувся масштабний збій, внаслідок чого у абонентів був відсутній зв'язок. Офіційний сайт компанії також був недоступний. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій території країни.

Як повідомляв Главред, ця кібератака є вигідною для Росії, пояснив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. За його словами, вона була серйозною атакою максимального рівня загрози. 15 грудня оператор мобільного зв'язку Київстар стабілізував зв'язок.

Крім цього, 20 грудня користувачі мережі Київстар знову виявили проблеми зі зв'язком та Інтернетом. Компанія підтвердила складнощі з голосовим зв'язком і мобільним додатком у західних і південних областях України.

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мобільний зв'язок кібератака хакерська атака Київстар
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