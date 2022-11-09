"РФ намагається змусити Україну вести переговори": у розвідці пояснили підступні методи Кремля

У розвідці пояснили підступні методи Кремля/ сайт Кремля, armyinform.com.ua

Країна-агресорка Росія проводить інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб змусити міжнародних партнерів посадити Україну за стіл переговорів з Росією.

Така інформкампанія є дуже тривожною. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю La Repubblica.

Різні заяви Кремля про те, що Україна нібито готує якісь провокації, є лише частиною цієї інформкампанії РФ. Серед них заява про начебто "підготовку брудної бомби".

"Це нагадує мені позицію Росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб", – зазначає Скібіцький.

Він наголосив, що Кремль піднімає питання ядерної та хімічної зброї у тих випадках, коли вже не знає, що робити.

"Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу", – каже представник ГУР.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Повідомлялося, що у США і НАТО не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Бій за цей обласний центр має як стратегічне, так і дипломатичне значення.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість мирних переговорів з російською стороною. Він нагадав про те, що позиція РФ будується на ультиматумах. При цьому він категорично відкинув ультиматум РФ про визнання Україною поразки та про здачу територій.

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