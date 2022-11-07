"Одна подія допоможе Україні говорити з позиції сили": США і НАТО назвали умову мирних переговорів з РФ

США і НАТО назвали умову мирних переговорів з РФ/ Офіс президента України, Reuters, 10-а гірсько-штурмова бригада

У Сполучених Штатах Америки і Північноатлантичному альянсі не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Бій за цей обласний центр має як стратегічне, так і дипломатичне значення. Про це пише видання La Repubblica.

У виданні зазначають, що США постійно обговорюють це питання з ЄС та союзниками, а також підказують таку думку Україні.

Також зазначається, що саме з причини можливого повернення Херсона США і країни НАТО підтвердили, що Україна отримає партію ракет для систем протиповітряної оборони (ППО).

Повернення Херсона відкриє шлях до моря і допоможе контролювати водні ресурси. А це у свою чергу може змінити хід війни. Тому такий крок важливий зі стратегічної точки зору.

Видання наголошує, що у разі звільнення Херсона Україна може почати переговори з РФ із позиції сили, а не слабкості.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

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