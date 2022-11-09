'Будемо чекати': у НАТО відреагували на заяву РФ про вихід з Херсона

У НАТО відреагували на заяву РФ про вихід з Херсона/ Reuters

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відреагував на заяви російської сторони про відведення окупаційних військ з Херсона на лівий берег Дніпра.

За словами генсека, НАТО обізнане з таким заявами, проте чекатиме, щоб побачити, що відбуватиметься далі. Про це він сказав на брифінгу під час візиту до Великої Британії.

"Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на землі", – заявив Столтенберг.

Він нагадав, що російські загарбники спершу вийшли з північної частини України і частини Харківської області. Тепер захисники України поступово вибивають ворогів з Херсонщини.

У РФ оголосили про відведення військ РФ з Херсона

У середу, 9 листопада, очільник окупаційного Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з Херсона і правобережної частини Херсонщини.

Таке рішення країни-агресорки Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти не в змозі забезпечувати свої сили у Херсоні і на правобережжі Херсонщини.

Проте радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що україна звільняє свої території, спираючись на відомості розвідки, а не на зрежисовані телевізійні заяви. Київ не бачить ознак того, що Росія залишає окупований Херсон без бою. У місті залишається значна частина ворожого угруповання, стягуються додаткові резерви.

Читайте також: