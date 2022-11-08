'Умови РФ неприйнятні': у Зеленського відповіли Макрону щодо переговорів з Кремлем

Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Еммануеля Макрона / Reuters, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість мирних переговорів з російською стороною.

Він нагадав про те, що позиція РФ будується на ультиматумах. Про це він написав у своєму Twitter.

При цьому представник ОП категорично відкинув ультиматум РФ про визнання Україною поразки та про здачу територій.

"У мене питання до "миротворців": а що ви маєте на увазі під словом "переговори"? Російські ультиматуми відомі: "Ми приїхали на танках. Визнайте поразку і втрату територій". Ці умови неприйнятні. Так про що говорити? Або ви просто ховаєте в слові "врегулювання" слово "капітуляція"?", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у мир. Це справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

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