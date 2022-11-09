"Кремль виснажений": Подоляк пояснив істерику Путіна щодо переговорів

Подоляк пояснив істерику Путіна щодо переговорів/ Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін і його оточення постійно згадують про переговори з Україною, тому що ресурси РФ уже близькі до межі.

Тому згадки в Росії про проведення перемовин уже навіть нагадують істерику. Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Кремль виснажений. Ресурси РФ близькі до межі. Звідси істеричні прохання про перерву ("переговори")", – зазначає Подоляк.

Саме через виснаження Росії війною секретар російського Радбезу Михайло Патрушев поїхав у столицю Ірану шукати допомоги.

"Звідси і візит Патрушева до Тегерана: шукати спосіб продовжити війну, отримати ракети/безпілотники, виправити свій ракетний недолік. Зараз ідеальний час подвоїти допомогу Україні", – додав Подоляк.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Повідомлялося, що у США і НАТО не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Бій за цей обласний центр має як стратегічне, так і дипломатичне значення.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість мирних переговорів з російською стороною. Він нагадав про те, що позиція РФ будується на ультиматумах. При цьому він категорично відкинув ультиматум РФ про визнання Україною поразки та про здачу територій.

В українській розвідці повідомляли, що країна-агресорка Росія проводить інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб змусити міжнародних партнерів посадити Україну за стіл переговорів з Росією.

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