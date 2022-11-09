"Висіли по всіх деревах": під Херсоном окупанти порозліталися через "приліт" в кафе під час обіду

Під Херсоном окупанти порозліталися через "приліт" в кафе під час обіду/ УНІАН, скрін

У Зеленівці біля тимчасово окупованого Херсона був "приліт" у кафе, де постійно збиралися обідати російські загарбники. Черговий такий обід закінчився для них плачевно.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він зазначив, що "приліт" був у кафе "Фаріз".

"На об’їзній дорозі є таке кафе "Фаріз". Окупанти розташовувалася по посадках. А саме в цьому кафе збиралися на обід, там готували для них обіди. І саме в обід туди "прилетіло", – зазначає депутат.

Він сказав, що вибух був такої сили, що російські окупанти навіть порозліталися по деревах.

"Як кажуть місцеві, вони такого ще не бачили – по деревах усіх висіли росіяни", – зазначає Хлань.

Ситуація на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються створити ілюзію відступу з Херсонщини. Таким чином ворог хоче спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, окупанти Росії втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться у захопленому ними Херсоні. Приміщення залишилося порожнім. Вони вкрали всі цінні речі і залишили тільки порожню шафу, коробки і багато сміття.

Стало відомо, що по всій окупованій частині Херсонщини 9 листопада було підірвано кілька мостів. РосЗМІ повідомляють, що з адмінбудівель у Херсоні зникли російські триколори.

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