Викрала 74-річну бабусю, щоб заволодіти її трикімнатною квартирою: у Харкові затримали жінку

Жінка вивезла пенсіонерку з житла і почала збирати документи, щоб готувати квартиру на продаж, розповіли в поліції.
У Харкові співробітники правоохоронних органів затримали жінку, яка вивезла 74-річну пенсіонерку з її 3-кімнатної квартири і збирала документи для продажу нерухомості з метою заволодіння власністю. Поліція розшукала і бабусю, і зловмисницю. Жінці загрожує до 8 років неволі
Як повідомили у пресслужбі Національної поліції Харківської області, 53-річна жінка встановила довірчі відносини з 74-річною пенсіонеркою, після чого вивезла бабусю з її ж трикімнатної квартири, і почала підготовку документів з метою заволодіння нерухомістю.читайте також"Там гроші на лікування від раку": у Черкасах в "Ощадбанку" пенсіонерці не хотіли віддавати "зажовану" картку
Родичі пенсіонерки, з якими бабуся не спілкується, заявили до поліції про те, що хтось збирається позбавити власницю її житла. Правоохоронцям вдалося розшукати зловмисницю і зниклу бабусю.
"2 лютого в ході здійснення оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисниці, а також місце, де вона незаконно переховувала пенсіонерку. Наразі 53-річну жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років", - сказали в поліції.
Підкреслюється, що відтепер жінці загрожує позбавлення волі строком до 8 років.
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