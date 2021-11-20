У Києві хам-маршрутник відмовився безплатно везти пенсіонерку та викинув у вікно її посвідчення

Водій столичної маршрутки викинув посвідчення пенсіонера / скріншот

У Києві водій маршрутного таксі викинув з салону посвідчення пенсіонерки, яка сподівалася на безплатний проїзд. Коли жінка вийшла за документом, шофер закрив двері і поїхав.

Очевидці події заявили, що інцидент стався на маршруті №474 "Метро Харківська-Бортничі". Відео оприлюднив телеграм-канал "Київ Зараз". На кадрах видно, як літня жінка зайшла в транспорт та показала посвідчення. Тоді водій різко вихопив його з рук пасажирки.

Пенсіонерка попросила віддати їй пенсійне і сказала, що заплатить. На що водій просто відкрив вікно і викинув посвідчення. Старенька змушена була вийти на вулицю і шукати документ в темряві.

Зазначимо, згідно з розпорядженням Кабміну, в Україні право на безплатний проїзд мають:

ветерани війни,

громадяни, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС,

особи з інвалідністю,

пенсіонер,

малолітні особи-сироти.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший випадок хамської поведінки водія маршрутки – у Запоріжжі маршрутник-неадекват нахамив чоловікові, який намагався скористатися пільговим проїздом. Водій навіть не намагався підбирати слова, використовуючи матірну лайку.

Також варто нагадати про інцидент під Одесою, де маршрутник у грубій формі відмовив у безплатному проїзді бійцю АТО, коли той захотів скористатися своїм правом пільгового проїзду. За такий вчинок активісти облили його зеленкою.