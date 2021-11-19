У Харкові пенсіонерка впала у магазині та розбила голову: реакція продавчині шокувала мережу

Рреакція продавщиці потрапила на камеру / скріншот

У Харкові на камери потрапив неприємний інцидент. В одному з продуктових магазинів, що знаходиться на Гагаріна, літня жінка перечепилася за поріг та розбила голову. Продавчиня побачила це, але абсолютно не відреагувала.

На кадрах, опублікованих у телеграм-каналі "Харків Life", видно, як старенька зачепилася ногою за штору на вході та впала на підлогу, перед цим вдарившись головою об прилавок. Продавчиня вийшла подивитися, що сталося, та, ймовірно, побачивши, що жінка "жива", спокійно повернулася за прилавок і продовжила перекладати ковбасу.

Сама ж пенсіонерка деякий час лежала на підлозі і совалася, намагаючись піднятися на ноги, але без успіху. Після цього бабуся дістала телефон і стала комусь дзвонити, мабуть, аби попросити, щоб прийшли й допомогли їй встати.

Користувачі в мережі прокоментували побачене:

Жах! Ось зараза! Що так важко допомогти людині? Люди злі зараз.

Принаймні можна було підійти і запитати про самопочуття, викликати швидку, а не йти назад за стійку перекладати ковбасу.

Таке враження, що вона таке кожен день бачить:"а знову".

Раніше Главред писав, що інша продавчиня в Харкові з матами накинулася на україномовного покупця. Покупниця заявила продавцю, що буде шукати дрібні гроші тільки для тих, хто обслуговує українською. Це викликало бурхливу реакцію у продавщиці, а начальник кіоску підтримала поведінку підлеглої.

Після інциденту з'ясувалося – жінка намагалася схитрувати, давши покупниці номер подруги, а не начальства. А на точці працювала, підміняючи хвору колегу.