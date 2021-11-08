Відмовили в госпіталізації та кисневому концентраторі: в Одесі страшною смертю померла пенсіонерка

За 6 листопада в одеські лікарні повторно з коронавірусом потрапили 10 пацієнтів, двоє людей померли / Фото Reuters

В Одесі від коронавірусу померла 86-річна жінка. Медики швидкої допомоги відмовили їй у госпіталізації. Кисневий концентратор їй також не дали - на її стадії хвороби він вже не полегшив би смерть.

Про смерть жінки розповіла волонтер, голова БФ Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова у Facebook.

"Найстрашніший запис: Савченко, 86 років. Сатурація вже не вимірюється. Швидка залишила вдома. Просять концентратор, щобы полегшити догляд. Поясню Олександрі Тішейкіній (керівник проектів в Корпорації монстрів, – ред.), що кисень його на такій стадії не полегшить, а тільки посилить і відтягне", – написала вона.

Волонтер попросила своїх колег пояснити це родичам пацієнтки.

"Проходить кілька хвилин, Саша заходить і каже мені: вибач, не можу таке сказати. Ну, це ж якась евтаназія. Можна я дам їм, будь ласка. Зараз повернуть концентратор", - розповіла Ножевнікова.

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При цьому вмираючій жінці все одно відмовилися дати кисневий концентратор, оскільки він був потрібніше пацієнтам, у яких було більше шансів вижити.

Ножевнікова додала, що за 6 листопада в одеські лікарні повторно з коронавірусом потрапили 10 пацієнтів, дві людини померли.

"Звернень 26. Частину відправили на госпіталізацію. Сатурації 70 і нижче. 25 людей невакциновані, один отримав одну дозу CoronaVac. Сидять чекають апарати. Будуть повернення ще чи ні, ми не знаємо", - зазначила волонтер.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. Було госпіталізовано 3 532 особи; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.

Станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив антирекорд щодо смертей від COVID-19.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйона українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

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