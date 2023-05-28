"Гинуть пачками": окупанти в Запорізькій області несуть величезні втрати

За даними Генерального штабу загальні бойові втрати Росії на ранок 28 травня, становлять 206 600 окупантів.

https://glavred.net/ukraine/pogibayut-pachkami-okkupanty-v-zaporozhskoy-oblasti-nesut-ogromnye-poteri-10473685.html Посилання скопійоване

Втрати РФ в Україні / Колаж Главред, фото 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Українські військові поступово витісняють ворога на окремих напрямках Запорізької області.

Як розповів в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров, окупанти зазнають втрат.

"Вони продовжують використовувати своїх військових як гарматне м'ясо, як вони це роблять вже більше року. Ми бачимо після того, як постійно з'являються нові військові госпіталі в захоплених школах і дитячих садах на тимчасово окупованій території. Ми помітили, що вони два тижні тому перестали вивозити тіла, просто почали скидати їх з "Уралів" в братські могили. Саме так, пачками, гинуть їхні військові. Тенденція кількості уражених окупантів збільшується. Вони їх просто заривають в землю, навіть не знаючи, кого і куди", — сказав він.

Втрати РФ на війні в Україні

За даними Генерального штабу загальні бойові втрати Росії на ранок 28 травня, становлять 206 600 окупантів.

За минулу добу ряди "200-х" поповнили ще понад 400 російських загарбників.

Дивіться відео про те, як Росія втратила свої елітні війська в Україні:

Запорізька АЕС в окупації

Нагадаємо, що 26 травня РФ готувала масштабні провокації на ЗАЕС. Російські окупанти можуть обстріляти територію Запорізької АЕС і заявити нібито про витік радіоактивних речовин.

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян. вже в сьомий раз з початку окупації української станції росіянами, від 4 березня 2022 року, ЗАЕС переходить у режим блекауту.

Росіяни тікають з Енергодара і нещадно обкрадають місто. В окупованому Енергодарі росіяни вже кілька днів активно обкрадають місто і вивозять свою документацію.

Читайте також: