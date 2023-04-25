Відповідь на Запоріжжя: потужним ударом артилерії ЗСУ знищено штаб окупантів — ЗМІ

Вже відомо щонайменше про 12 "прильотів" по позиціях окупантів РФ у Запорізькій області.

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Знищений російський танк, українські військові / Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В Запорізької області у вівторок, 25 квітня, було завдано удару по місцях розташування російських окупантів.

Зокрема, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунають вибухи. Про це в Telegram повідомив міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Місцеві жителі Токмака повідомляють про гучне прожарювання росіян. Очікуємо подробиці від Генштабу", - розповів він.

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За даними місцевих Telegram- каналів, вже відомо мінімум про 12 "прильотів" по позиціях окупантів.

За даними ресурсу "Бердянск Сейчас", окупанти підтвердили роботу артилерії ЗСУ в районі населених пунктів Велика Знам'янка і Токмак, заявивши нібито про "обстріли" цивільних.

Зазначається, що саме з цих розташувань майже щодня російські терористи обстрілюють міста та села Ніпокольського та Запорізького районів.

Крім того, як додає РІА Мелітополь, за непідтвердженою інформацією, у Токмаку можливо ліквідували штаб окупантів.

"Але інформація неофіційна, тому чекаємо підтвердження Генштабу", — пише видання.

Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.

Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.

Нагадаємо, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", — зазначив він.

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