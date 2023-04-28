Смертельне отруєння: на Запоріжжі самоліквідувалися 20 окупантів

У Мелітопольському районі Запорізької області через отруєння самоліквідувалися 20 російських окупантів.
Вони отруїлися через вживання невідомої речовини. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.
Зазначається, що загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема і небойових.
"Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини 24 квітня померли 20 загарбників", – йдеться у зведенні Генштабу за 28 квітня.
Вибухи у Мелітополі
У ніч на 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що "прильоти" були по військовій базі ворога, розташованій на аеродромі. Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.
Також ввечері 6 квітня у Мелітополі пролунали потужні вибухи. Цими вибухами було знищене зосередження техніки та особового складу російських окупантів. Техніку російські загарбники звозили у це місце упродовж чотирьох днів, розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров.
Нагадаємо, у смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області 21 квітня впав у море гелікоптер з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж.
Також внаслідок потужного вибуху, який пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 22 квітня, у повітря злетів тепловоз з кадирівцями. Вибух у районі депо був настільки сильним, що в місцевих мешканців тремтіли віконні рами. Після вибуху в небо піднявся великий стовп чорного диму.
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