Смертельне отруєння: на Запоріжжі самоліквідувалися 20 окупантів

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат, і не лише бойових.

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На Запоріжжі через отруєння самоліквідувалися 20 окупантів/ УНІАН, "Радіо Свобода"

У Мелітопольському районі Запорізької області через отруєння самоліквідувалися 20 російських окупантів.

Вони отруїлися через вживання невідомої речовини. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Зазначається, що загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема і небойових.

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"Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини 24 квітня померли 20 загарбників", – йдеться у зведенні Генштабу за 28 квітня.

Вибухи у Мелітополі

У ніч на 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що "прильоти" були по військовій базі ворога, розташованій на аеродромі. Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.

Також ввечері 6 квітня у Мелітополі пролунали потужні вибухи. Цими вибухами було знищене зосередження техніки та особового складу російських окупантів. Техніку російські загарбники звозили у це місце упродовж чотирьох днів, розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, у смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області 21 квітня впав у море гелікоптер з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж.

Також внаслідок потужного вибуху, який пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 22 квітня, у повітря злетів тепловоз з кадирівцями. Вибух у районі депо був настільки сильним, що в місцевих мешканців тремтіли віконні рами. Після вибуху в небо піднявся великий стовп чорного диму.

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