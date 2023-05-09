Росіяни тікають з Енергодара і нещадно обкрадають місто - мер

В окупованому Енергодарі росіяни вже декілька днів активно обкрадають місто та вивозять свою документацію.

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Окупанти спустошують Енергодар / Колаж Главред: фото: УНІАН, en.gov.ua

Російські окупанти вивозять із Енергодара документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно, у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

"Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу. Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні", - про це розповів законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов’я".

Орлов також додав, що окупаційна влада країни-агресорки Росії вже кілька днів вивозить свою документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.

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