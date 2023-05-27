Провокація окупантів: спецслужби РФ застосовують хімічну зброю на Запоріжжі - ГУР

У ГУР повідомили, що спецслужби країни-агресорки Росії почали втілювати провокацію із хімічною зброєю у Запорізькій області.

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Окупанти втілюють провокацію із хімічною зброєю на Запоріжжі / колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, ua.depositphotos.com

Російські окупанти хочуть зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України. Сьогодні, 27 травня, вони розпочали реалізацію провокації із застосуванням хімічної зброї.

Провести цю цинічну провокацію армія країни-окупанта Росії хочуть на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської армії, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України у Telegram.

"Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами забезпечать лише конвенційні засоби, а чергові постановки московських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті",- повідомляють в ГУР.

Таким чином Росія хоче уразити хімічною зброєю своїх солдатів та планує використовувати як фейковий доказ для знищення України.

Відомо, що о 12:15 у мережі спостережених постів противника, які розгорнуті в районі берегової лінії Енергодар, зафіксовано передачу наступного повідомлення:"Стріла-10, Стріла-10, це Чіта. Можливий викид хімічної зброї з коптерів".

Згодом, о 12:44, розвідка перехопила повідомлення про те, що було з коптера було скинуто 2 невідомі речовини, "можливо з хімічними елементами".

Дивіться відео про те, як спецслужби РФ почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на Запоріжжі:

Запорізька АЕС в окупації

Нагадаємо, що 26 травня РФ готувала масштабні провокації на ЗАЕС. Російські окупанти можуть обстріляти територію Запорізької АЕС та заявити нібито про витік радіоактивних речовин.

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян. вже всьоме з початку окупації української станції росіянами, від 4 березня 2022 року, ЗАЕС переходить в режим блекауту.

Росіяни тікають з Енергодара і нещадно обкрадають місто. В окупованому Енергодарі росіяни вже декілька днів активно обкрадають місто та вивозять свою документацію.

Окупанти встановили вогневі точки на реакторах. Окупаційні війська Росії планують вести бої безпосередньо на території реакторної зони атомної електростанції.

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